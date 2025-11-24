The Voice Brasil chega à etapa mais quente: Rodadas de Fogo

A competição musical mais famosa do Brasil atinge um novo patamar de intensidade. O The Voice Brasil inicia as Rodadas de Fogo nesta segunda-feira, dia 24 de novembro, com transmissão no Disney+ e no SBT, a partir das 22h30 (horário de Brasília).

Depois da emoção das Batalhas, o ritmo muda drasticamente. Nesta nova fase, os 32 participantes que sobreviveram às Audições às Cegas e às Batalhas (oito em cada time) enfrentarão o palco individualmente.

A Regra e a Pressão da Nova Fase

Nas Rodadas de Fogo, os talentos do mesmo time se apresentam um por um, cada um escolhendo sua própria música. A pressão é imensa, pois o objetivo é mostrar personalidade artística e segurança no palco, já que, mesmo sem dueto, apenas um participante avança na competição.

O jogo afunila de vez: nesta fase, a opção “Peguei” não existe mais, e quem for eliminado deixa o reality permanentemente.

Com Tiago Leifert no comando e Gaby Cabrini trazendo os bastidores, os técnicos Duda Beat, Matheus & Kauan, Mumuzinho e Péricles terão que encarar decisões cada vez mais difíceis. A busca por uma vaga na semifinal promete ser repleta de emoções intensas.