‘Sullivan’s Crossing’: primeira temporada completa estreia no Globoplay

O Globoplay acaba de disponibilizar em seu catálogo a primeira temporada de “Sullivan’s Crossing – Um Lugar para Recomeçar”, série internacional baseada nos livros da autora best-seller Robyn Carr, conhecida também pela franquia Virgin River. A produção chega ao streaming com 10 episódios.
Ambientada na Nova Escócia, no Canadá, a história acompanha Maggie Sullivan (Morgan Kohan), uma neurocirurgiã que vê sua carreira entrar em crise e decide retornar à pequena cidade onde cresceu. O retorno inesperado a Sullivan’s Crossing coloca a personagem diante de seu passado, de antigas relações familiares e da necessidade de redefinir quem ela realmente é.
Um dos pilares emocionais da narrativa é o reencontro entre Maggie e seu pai, Sully Sullivan, interpretado por Scott Patterson (Gilmore Girls). Dono do tradicional camping da família, Sully carrega suas próprias frustrações e dores enquanto tenta preservar o legado construído ao longo de décadas.
No meio de sua jornada de reconstrução pessoal, Maggie conhece Cal Jones, personagem de Chad Michael Murray (One Tree Hill). Misterioso e reservado, Cal também traz marcas de experiências difíceis do passado.
A série é desenvolvida pela showrunner Roma Roth.
Confira o trailer!