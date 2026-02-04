Streaming: RecordPlus adiciona canal esportivo 24h

- Publicidade -

O streaming gratuito RecordPlus anunciou a chegada do NSports FAST ao seu portfólio de canais FAST, levando mais conteúdo esportivo à plataforma da Record. A novidade fortalece a estratégia do serviço de combinar transmissão ao vivo, criadores digitais e canais temáticos financiados por publicidade.

O NSports apresenta uma programação esportiva focada em modalidades alternativas, ligas independentes e eventos ao vivo. A novidade se junta a uma grade que já inclui outros canais populares do ecossistema digital, como Acelerados, voltado ao universo automotivo; Canal do Artesanato, focado em conteúdo manual e criativo; Desimpedidos, com programação esportiva e de entretenimento; FitDance, dedicado à música e dança; GG Good Game TV, com foco em games e cultura gamer; e Manual do Mundo, um dos maiores canais educacionais do país.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

O RecordPlus também disponibiliza o sinal ao vivo da Record e da Record News, integrando TV aberta, jornalismo e conteúdo sob demanda em um mesmo ambiente.