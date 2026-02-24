Stingray lança pacotão de novos canais FAST no Brasil

- Publicidade -

A gigante canadense de mídia Stingray acaba de dar mais um passo importante em sua estratégia de expansão global. Em parceria com a Whale TV, desenvolvedora independente de sistemas operacionais para Smart TVs, a empresa lançou um conjunto robusto de canais FAST (streaming gratuito com anúncios) que já estão disponíveis para o mercado brasileiro.

Os novos canais foram integrados ao aplicativo Whale TV+ e abrangem categorias como natureza, bem-estar, arte e, claro, curadoria musical de alta qualidade. O objetivo é oferecer uma experiência de “ambientação”, ideal para quem busca relaxamento ou inspiração visual e sonora em casa.

O que assistir: A nova grade da Stingray

Ao todo, 12 opções foram adicionadas, divididas entre canais de vídeo e canais de áudio:

Vídeo e Ambientação : Naturescape, ZenLIFE, Stargaze, Cityscapes, Cozy Café, Movie Music, Loupe Art e EarthDay 365.

: Naturescape, ZenLIFE, Stargaze, Cityscapes, Cozy Café, Movie Music, Loupe Art e EarthDay 365. Canais de Áudio: The Spa, Smooth Jazz, Easy Listening e o nostálgico Remember the 80s.

Como acessar no Brasil

A melhor notícia para o público brasileiro é a facilidade de acesso. O aplicativo Whale TV+ é gratuito e já pode ser instalado em uma vasta gama de dispositivos:

Android TV & Google TV : Disponível em Smart TVs, projetores e sticks (como o Chromecast). Basta pesquisar por “Whale TV+” na Play Store.

: Disponível em Smart TVs, projetores e sticks (como o Chromecast). Basta pesquisar por “Whale TV+” na Play Store. Amazon Fire TV : Compatível com toda a linha Fire TV Stick e Fire TV Cube. Procure pelo app na loja da Amazon.

: Compatível com toda a linha Fire TV Stick e Fire TV Cube. Procure pelo app na loja da Amazon. Smart TVs Nativas: O sistema também equipa aparelhos de marcas como Philips, JVC, Sharp e Aiwa.

Expansão Acelerada

“Estamos entusiasmados em trazer nosso portfólio diversificado para milhões de novos usuários“, afirmou David Purdy, Diretor de Receita da Stingray. A parceria faz todo o sentido estratégico: a Whale TV+ registrou um crescimento de seis vezes no número de usuários ativos nos últimos 12 meses, consolidando-se como uma das plataformas de TV gratuita que mais cresce na América Latina.

Com sede em Montreal, a Stingray já alcança centenas de milhões de consumidores mensalmente, e esta nova vitrine no Brasil reforça o papel da televisão conectada como o novo centro de entretenimento e bem-estar do lar.