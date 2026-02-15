Série sobre Jeffrey Epstein volta ao top 10 da Netflix

- Publicidade -

A série documental “Jeffrey Epstein: Podre de Rico” voltou a figurar entre os conteúdos mais assistidos da Netflix Brasil, e também aparece no Top 10 em vários países nas últimas semanas, impulsionada por uma nova onda de interesse público em torno do caso de Jeffrey Epstein, cujo impacto continua reverberando na mídia e nas redes sociais.

Lançada em 2020 e baseada no livro homônimo de James Patterson, a minissérie de quatro episódios apresenta uma investigação profunda sobre a vida e os crimes do financista condenado por tráfico sexual de menores. A produção reúne entrevistas com sobreviventes, testemunhas, ex-funcionários e autoridades envolvidas no caso, mostrando como Epstein usou sua fortuna e conexões com poderosos para escapar da justiça por anos.

O documentário não se limita aos crimes em si, mas também explora o papel de figuras próximas a Epstein, incluindo Ghislaine Maxwell, sua colaboradora que foi julgada e condenada mais tarde por sua participação no esquema de abuso, e outros personagens cujas ligações ainda são alvo de investigações e debates públicos.

O retorno de “Podre de Rico” ao ranking coincide com a divulgação recente de um enorme volume de documentos confidenciais relacionados ao caso, que reacenderam o debate sobre a rede de poder e proteção que cercava Epstein e seus cúmplices. Esse material vem sendo analisado por comissões governamentais e jornalistas ao redor do mundo.

Além disso, a série destaca não apenas a trajetória do próprio Epstein, financista que acumulou influência ao longo de décadas, mas principalmente as histórias das sobreviventes, que desafiaram o silêncio e lutaram por justiça, mesmo diante de uma estrutura legal e social que, por muito tempo, parecia favorecer os ricos e poderosos.