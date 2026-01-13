Série do Apple TV tem episódios liberados para clientes Claro

A Claro tv+ liberou gratuitamente, até 23 de janeiro, os três primeiros episódios da primeira temporada da série Sequestro no Ar, sucesso do streaming Apple TV estrelado por Idris Elba. A ação especial estará disponível para todos os clientes Claro — seja de TV, banda larga ou móvel.

Os episódios podem ser assistidos diretamente pela TV, acessando MENU > SÉRIES, ou pelo site clarotvmais.com.br e app Claro tv+. O período de degustação foi criado para promover a nova temporada da série, agora intitulada apenas Sequestro, que estreia no dia 14 de janeiro no Apple TV.

A trama original acompanha, em tempo real, o sequestro de um avião que parte de Dubai com destino a Londres, tendo o negociador corporativo Sam Nelson (Idris Elba) entre os passageiros. Já na nova fase, a ação se transfere para um trem do metrô em Berlim — mantendo o ritmo intenso e o elenco principal, com Christine Adams, Max Beesley e Archie Panjabi retornando a seus papéis.