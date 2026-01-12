Seis novos canais estão no ar na Pluto TV

Seis novos canais gratuitos chegaram na Pluto TV a partir desta segunda-feira (12), com clássicos da animação, maratonas cheias de drama e varia opções para fãs do universo Jornada nas Estrelas. A lista de lançamentos é formada por Os Smurfs, Inspetor Bugiganga, Séries Novelescas, Jornada nas Estrelas: A Nova Geração, Jornada nas Estrelas: Deep Space Nine e Jornada nas Estrelas: Voyager.

- Publicidade -

O canal Os Smurfs é dedicado integralmente às aventuras das pequenas criaturas azuis perseguidas pelo vilão Gargamel, em episódios exibidos em sequência durante todo o dia. Já Inspetor Bugiganga resgata o detetive biônico atrapalhado em um canal focado em nostalgia, voltado tanto para quem acompanhou o desenho na TV aberta quanto para novas gerações.

Séries Novelescas estreia com uma programação voltada a histórias de romance, traição, tragédia e superação, em produções seriadas com forte pegada de folhetim. A proposta do canal é entregar maratonas contínuas de drama, explorando tramas emocionais e envolventes que dialogam com o público acostumado às novelas tradicionais.

- Publicidade -

Jornada nas Estrelas: A Nova Geração acompanha as missões do Capitão Jean-Luc Picard e da tripulação da U.S.S. Enterprise no século 24, consolidando um espaço fixo para a série na TV gratuita. Deep Space Nine foca a rotina de uma estação espacial estratégica e seus conflitos políticos, enquanto Voyager mostra a jornada da capitã Kathryn Janeway e sua equipe tentando voltar para casa após serem lançados a um quadrante distante da galáxia.