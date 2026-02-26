Scrubs ganha revival oficial e estreia nesta quinta

- Publicidade -

A espera de mais de uma década acabou para os fãs de medicina, amizade e devaneios surreais. O Disney+ divulgou o trailer da primeira temporada do revival de “Scrubs“, a aclamada série de comédia que marcou época. Ambientada nos dias atuais, a produção reabre as portas do Hospital Sacred Heart nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, provando que, embora a medicina tenha mudado, a química entre J.D. e Turk permanece intacta.

A série estreia com o lançamento de dois episódios simultâneos, seguidos por novos capítulos todas as quintas-feiras. Para quem quiser maratonar e se preparar, a plataforma também disponibiliza as nove temporadas da versão original.

J.D., Turk e a Nova Geração

O revival traz de volta o trio de ouro: Zach Braff (John “J.D.” Dorian), Donald Faison (Christopher Turk) e Sarah Chalke (Elliot Reid). Desta vez, além de estrelarem, os três também assumem cargos de produtores executivos. O elenco original ganha reforços de peso com as participações especiais de John C. McGinley (o eterno e ranzinza Dr. Cox) e Judy Reyes (Carla).

A nova fase introduz uma safra de internos vividos por nomes como Vanessa Bayer (SNL), Joel Kim Booster e Jacob Dudman, que terão que lidar com o caos hospitalar sob a tutela dos veteranos.

Bastidores e Produção

O retorno é capitaneado por Bill Lawrence, criador da série original (e mente por trás de sucessos recentes como Ted Lasso), que atua como produtor executivo. A função de showrunner ficou a cargo de Aseem Batra. A série é produzida pela 20th Television, consolidando o Disney+ como o lar definitivo da franquia.

A premissa promete o equilíbrio perfeito que consagrou a série: momentos de humor pastelão intercalados com lições de vida emocionantes sobre perdas e amadurecimento no ambiente médico.