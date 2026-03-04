Saiba quem apresenta o próximo ‘Saturday Night Live’

- Publicidade -

O ator Ryan Gosling será o apresentador do próximo episódio de Saturday Night Live (SNL), que vai ao ar neste sábado, 7 de março, com transmissão ao vivo direto de Nova York. No Brasil, o programa poderá ser acompanhado à 1h30 da madrugada de domingo (8) pelo Universal+, simultaneamente à exibição americana. O serviço pode ser adquirido dentro do Prime Video, Claro TV+, Vivo Play, Meli+ ou UOL Play.

O episódio também marcará a participação musical da banda britânica Gorillaz, que fará sua estreia no palco do tradicional programa de humor da NBC e apresentará faixas de seu novo álbum de estúdio, “The Mountain”.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

Ryan Gosling apresenta o SNL pela quarta vez

Esta será a quarta vez que Ryan Gosling assume o papel de apresentador do Saturday Night Live. O retorno coincide com a estreia mundial de seu novo filme de ficção científica, “Devoradores de Estrelas” (Project Hail Mary), adaptação do livro de Andy Weir.

No longa, Gosling interpreta Ryland Grace, um astronauta que precisa encontrar uma forma de salvar a humanidade em uma missão espacial decisiva.

- Publicidade -

O ator já demonstrou forte afinidade com o humor em suas participações anteriores no programa. Sua última aparição, em abril de 2024, rendeu uma indicação ao Emmy na categoria de Melhor Ator Convidado em Série de Comédia.

Gorillaz estreia como atração musical

O episódio também marca um momento especial para os fãs de música. O Gorillaz, banda virtual criada por Damon Albarn, vocalista do Blur, e pelo artista Jamie Hewlett, fará sua primeira apresentação no Saturday Night Live. O grupo deve apresentar músicas do novo álbum “The Mountain”.