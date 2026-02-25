‘Robin Hood’ é renovada para 2ª temporada no MGM+

- Publicidade -

O streaming MGM+ confirmou a renovação da série original “Robin Hood“ para a segunda temporada. A nova leva terá 10 episódios e começará a ser filmada no segundo semestre deste ano, nos estúdios PFI, na Sérvia. Segundo o estúdio, a produção se consolidou como uma das séries originais de maior audiência da plataforma desde a estreia.

Produzida pela Lionsgate Television, a série traz uma abordagem contemporânea da clássica lenda do fora da lei que roubava dos ricos para dar aos pobres. Sob o comando do showrunner John Glenn, com direção de Jonathan English e produção executiva de Todd Lieberman, a trama aposta em uma narrativa mais emocional e politicamente densa, com destaque para o romance entre Robin e Marian.

Na segunda temporada, a história ultrapassa os limites de Sherwood e Nottingham e passa a explorar as cortes da Inglaterra, França e Roma. A rebelião deixa de ser apenas um levante local e ganha dimensão política, colocando Robin e Marian no centro de disputas envolvendo reis, rainhas e o fragilizado Império Angevino. A nova fase promete ampliar o escopo da série sem perder o foco nos conflitos pessoais e na intensidade do relacionamento do casal protagonista.

O elenco da primeira temporada contou com Jack Patten (Robin), Lauren McQueen (Marian) e Sean Bean como o Xerife de Nottingham, além de nomes como Connie Nielsen e Steven Waddington. Os novos integrantes do elenco ainda serão anunciados.

No Brasil, Robin Hood está disponível no catálogo do MGM+, que pode ser contratado como canal adicional dentro do Prime Video, atualmente por R$ 19,90 por mês.