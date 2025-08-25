Rapidinhas: Reality Picante, Boulos Sem Filtro e a Batalha pela Champions

A segunda-feira chega recheada de novidades para a televisão e o streaming, com um mix de política, gastronomia e, claro, muito futebol. Prepare-se para um giro rápido pelas principais notícias do mundo do entretenimento.
Kwai Chef volta com mais tempero
A terceira edição do Kwai Chef já está no ar e promete uma explosão de sabores em vídeos curtos. Comandado por Regina Volpato e patrocínio da Britânia, o reality culinário percorre o Brasil celebrando receitas cheias de memória afetiva.
Boulos no fogo cruzado
Nesta segunda (25), Guilherme Boulos encara o programa No Alvo e fala sem rodeios sobre rivais, imprensa e até Pablo Marçal. A promessa é de declarações afiadas que vão render muito barulho político.
Champions League na tela aberta
O SBT transmite nesta terça (26), às 15h45, o duelo decisivo entre Pafos (Chipre) e Estrela Vermelha (Sérvia). Tiago Leifert narra, com Mauro Beting nos comentários e Nadine Basttos na análise de arbitragem.
OCUPAÇÕES revela as cidades em disputa
A série documental dirigida por Eugênio Puppo mostra, no SescTV, as lutas urbanas por moradia, transporte e arte em São Paulo, Recife e Belo Horizonte. Um retrato cru da resistência nas metrópoles brasileiras.
Largados e Pelados – A Tribo versão Brasil
Chega em 14 de setembro ao Discovery e HBO Max a primeira edição nacional do spin-off de sobrevivência. Dez brasileiros encaram 30 dias em condições extremas. Estreia com dois episódios na mesma noite.
The Town 2025 já bomba turismo em SP
Segundo a Decolar, as buscas por hotéis em São Paulo subiram 10% para o festival que rola em setembro no Autódromo de Interlagos. Turistas de Porto Alegre, Curitiba, Recife, Cuiabá e Rio de Janeiro puxam a fila.
TNT Sports mergulha nos playoffs da Champions
Nos dias 26 e 27, a HBO Max transmite todos os sete jogos decisivos. TNT e Space exibem partidas selecionadas, incluindo Benfica x Fenerbahçe e Sturm Graz x Bodo Glimt.
Caçadores de Relíquias picantes
No dia 1º de setembro, às 20h30, o episódio Santos e pecadores traz a dupla Mike e Robbie Wolfe em busca de raridades nada inocentes. Vale a espiada no O Melhor de Caçadores de Relíquias.
Claro tv+ amplia grade regional
O app agora inclui NDTV Florianópolis, Record Manaus, Record Litoral e Vale, Record Minas, Record Rio, RICtv Curitiba, TV Tropical e TV Guararapes para cada região de cobertura.
DirecTV agora é também operadora móvel
A gigante de TV paga lançou oficialmente o DirecTV Móvil na Colômbia, oferecendo pacotes 4G e 5G com dados de até 150 GB e ligações ilimitadas.
YouTube TV pode perder canais da Fox
Se não houver acordo até 27 de agosto, assinantes do serviço nos EUA podem ficar sem Fox e seus canais afiliados. Mais uma batalha pesada na guerra do streaming.