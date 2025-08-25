Buscar
    Rapidinhas: Reality Picante, Boulos Sem Filtro e a Batalha pela Champions

    Por Redação
    A segunda-feira chega recheada de novidades para a televisão e o streaming, com um mix de política, gastronomia e, claro, muito futebol. Prepare-se para um giro rápido pelas principais notícias do mundo do entretenimento.

    Kwai Chef volta com mais tempero
    A terceira edição do Kwai Chef já está no ar e promete uma explosão de sabores em vídeos curtos. Comandado por Regina Volpato e patrocínio da Britânia, o reality culinário percorre o Brasil celebrando receitas cheias de memória afetiva.

    Boulos no fogo cruzado
    Nesta segunda (25), Guilherme Boulos encara o programa No Alvo e fala sem rodeios sobre rivais, imprensa e até Pablo Marçal. A promessa é de declarações afiadas que vão render muito barulho político.

    Champions League na tela aberta
    O SBT transmite nesta terça (26), às 15h45, o duelo decisivo entre Pafos (Chipre) e Estrela Vermelha (Sérvia). Tiago Leifert narra, com Mauro Beting nos comentários e Nadine Basttos na análise de arbitragem.

    OCUPAÇÕES revela as cidades em disputa
    A série documental dirigida por Eugênio Puppo mostra, no SescTV, as lutas urbanas por moradia, transporte e arte em São Paulo, Recife e Belo Horizonte. Um retrato cru da resistência nas metrópoles brasileiras.

    Largados e Pelados – A Tribo versão Brasil
    Chega em 14 de setembro ao Discovery e HBO Max a primeira edição nacional do spin-off de sobrevivência. Dez brasileiros encaram 30 dias em condições extremas. Estreia com dois episódios na mesma noite.

    The Town 2025 já bomba turismo em SP
    Segundo a Decolar, as buscas por hotéis em São Paulo subiram 10% para o festival que rola em setembro no Autódromo de Interlagos. Turistas de Porto Alegre, Curitiba, Recife, Cuiabá e Rio de Janeiro puxam a fila.

    TNT Sports mergulha nos playoffs da Champions
    Nos dias 26 e 27, a HBO Max transmite todos os sete jogos decisivos. TNT e Space exibem partidas selecionadas, incluindo Benfica x Fenerbahçe e Sturm Graz x Bodo Glimt.

    Caçadores de Relíquias picantes
    No dia 1º de setembro, às 20h30, o episódio Santos e pecadores traz a dupla Mike e Robbie Wolfe em busca de raridades nada inocentes. Vale a espiada no O Melhor de Caçadores de Relíquias.

    Claro tv+ amplia grade regional
    O app agora inclui NDTV Florianópolis, Record Manaus, Record Litoral e Vale, Record Minas, Record Rio, RICtv Curitiba, TV Tropical e TV Guararapes para cada região de cobertura.

    DirecTV agora é também operadora móvel
    A gigante de TV paga lançou oficialmente o DirecTV Móvil na Colômbia, oferecendo pacotes 4G e 5G com dados de até 150 GB e ligações ilimitadas.

    YouTube TV pode perder canais da Fox
    Se não houver acordo até 27 de agosto, assinantes do serviço nos EUA podem ficar sem Fox e seus canais afiliados. Mais uma batalha pesada na guerra do streaming.

