InícioStreaming

Qual jogo do Brasileirão o Prime Video transmite esta semana?

Veja horários, onde assistir e quem comanda a narração do duelo paulista pela 5ª rodada do campeonato.

Por Redação
- Publicidade -

Se você é assinante do Prime Video e está se perguntando: “afinal, qual jogo desta semana?”, a resposta promete agitar o interior paulista. A plataforma da Amazon prepara, para a 5ª rodada, um confronto que coloca à prova a força de um dos maiores clubes do país em território adversário.

Nesta terça-feira, dia 10 de março, todas as atenções se voltam para o duelo entre Mirassol e Santos. O Prime Video escalou Rômulo Mendonça, para a narração, acompanhado de Rafael Oliveira, Nadine Basttos Mauro Neves.

WhatsApp

A cobertura começa mais cedo, permitindo que o público acompanhe o “esquenta” com todas as estatísticas e escalações:

  • Evento: Mirassol x Santos (Brasileirão – 5ª Rodada)

    - Publicidade -

  • Início do Pré-Jogo: 20h30 (Horário de Brasília)

  • Início da Partida: 21h30

- Publicidade -

Leia também

0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos os comentários
- Publicidade -

Recente

- Publicidade -

Leia também