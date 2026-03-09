Qual jogo do Brasileirão o Prime Video transmite esta semana?

- Publicidade -

Se você é assinante do Prime Video e está se perguntando: “afinal, qual jogo desta semana?”, a resposta promete agitar o interior paulista. A plataforma da Amazon prepara, para a 5ª rodada, um confronto que coloca à prova a força de um dos maiores clubes do país em território adversário.

Nesta terça-feira, dia 10 de março, todas as atenções se voltam para o duelo entre Mirassol e Santos. O Prime Video escalou Rômulo Mendonça, para a narração, acompanhado de Rafael Oliveira, Nadine Basttos e Mauro Neves.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

A cobertura começa mais cedo, permitindo que o público acompanhe o “esquenta” com todas as estatísticas e escalações:

Evento: Mirassol x Santos (Brasileirão – 5ª Rodada) - Publicidade -

Início do Pré-Jogo: 20h30 (Horário de Brasília)

Início da Partida: 21h30