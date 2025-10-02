Prime Video lança combo com MGM+ e Universal+

Publicidade

O Prime Video Channels acaba de lançar um novo combo que combina os serviços de streaming Universal+ e MGM+, oferecendo aos assinantes economia e uma vasta seleção de títulos de sucesso.

Os usuários do Prime Video agora podem optar pelo combo com um preço promocional de R$ 36,90/mês, uma redução de R$ 12,90/mês em relação à contratação separada dos dois streamings. A novidade permite que assinantes tenham acesso instantâneo a milhares de horas de conteúdo premium em um único aplicativo.

O Universal+ é o serviço de streaming da NBCUniversal que reúne séries internacionais, produções originais brasileiras e canais lineares como Universal Premiere e Universal Reality. O catálogo inclui títulos exclusivos como “Poker Face”, “Saturday Night Live”, além das franquias “Chicago”, “Law & Order”, “The Office”, “Grimm”, “Dr. House” e produções nacionais como “Barras Invisíveis”. O serviço traz produções de marcas do como NBC, Universal, E!, SYFY, Peacock e Hulu.

Publicidade

Já o MGM+ marca o retorno do catálogo da Metro-Goldwyn-Mayer ao Brasil, e deu lugar ao antigo Lionsgate+ (Starzplay). O streaming traz clássicos do cinema (“Rocky”, “007: James Bond”, “O Silêncio dos Inocentes”, “Jogos Vorazes”, “Crepúsculo”), franquias e séries como “Handmaid’s Tale”, “Stargate” e “Teen Wolf”.

Para garantir o combo, basta acessar o Prime Video Channels e selecionar a opção desejada. O usuário pode experimentar por 7 dias gratuitamente.