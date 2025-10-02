Buscar
Mais

    Prime Video lança combo com MGM+ e Universal+

    Por Redação
    Publicidade

    O Prime Video Channels acaba de lançar um novo combo que combina os serviços de streaming Universal+ e MGM+, oferecendo aos assinantes economia e uma vasta seleção de títulos de sucesso.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu Facebook.

    Os usuários do Prime Video agora podem optar pelo combo com um preço promocional de R$ 36,90/mês, uma redução de R$ 12,90/mês em relação à contratação separada dos dois streamings. A novidade permite que assinantes tenham acesso instantâneo a milhares de horas de conteúdo premium em um único aplicativo.

    O Universal+ é o serviço de streaming da NBCUniversal que reúne séries internacionais, produções originais brasileiras e canais lineares como Universal Premiere e Universal Reality. O catálogo inclui títulos exclusivos como “Poker Face”, “Saturday Night Live”, além das franquias “Chicago”, “Law & Order”, “The Office”, “Grimm”, “Dr. House” e produções nacionais como “Barras Invisíveis”. O serviço traz produções de marcas do como NBC, Universal, E!, SYFY, Peacock e Hulu.

    Publicidade

    Já o MGM+ marca o retorno do catálogo da Metro-Goldwyn-Mayer ao Brasil, e deu lugar ao antigo Lionsgate+ (Starzplay). O streaming traz clássicos do cinema (“Rocky”, “007: James Bond”, “O Silêncio dos Inocentes”, “Jogos Vorazes”, “Crepúsculo”), franquias e séries como “Handmaid’s Tale”, “Stargate” e “Teen Wolf”.

    Para garantir o combo, basta acessar o Prime Video Channels e selecionar a opção desejada. O usuário pode experimentar por 7 dias gratuitamente.

    O Prime Video Channels acaba de lançar um novo combo que combina os serviços de streaming Universal+ e MGM+, oferecendo aos assinantes economia e uma vasta seleção de títulos de sucesso.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu Facebook.

    Os usuários do Prime Video agora podem optar pelo combo com um preço promocional de R$ 36,90/mês, uma redução de R$ 12,90/mês em relação à contratação separada dos dois streamings. A novidade permite que assinantes tenham acesso instantâneo a milhares de horas de conteúdo premium em um único aplicativo.

    Publicidade

    O Universal+ é o serviço de streaming da NBCUniversal que reúne séries internacionais, produções originais brasileiras e canais lineares como Universal Premiere e Universal Reality. O catálogo inclui títulos exclusivos como “Poker Face”, “Saturday Night Live”, além das franquias “Chicago”, “Law & Order”, “The Office”, “Grimm”, “Dr. House” e produções nacionais como “Barras Invisíveis”. O serviço traz produções de marcas do como NBC, Universal, E!, SYFY, Peacock e Hulu.

    Já o MGM+ marca o retorno do catálogo da Metro-Goldwyn-Mayer ao Brasil, e deu lugar ao antigo Lionsgate+ (Starzplay). O streaming traz clássicos do cinema (“Rocky”, “007: James Bond”, “O Silêncio dos Inocentes”, “Jogos Vorazes”, “Crepúsculo”), franquias e séries como “Handmaid’s Tale”, “Stargate” e “Teen Wolf”.

    Publicidade

    Para garantir o combo, basta acessar o Prime Video Channels e selecionar a opção desejada. O usuário pode experimentar por 7 dias gratuitamente.

    Publicidade

    Leia também...

    Publicidade

    Leia também

    - Publicidade -
    Publicidade
    0 Comentários
    Inline Feedbacks
    Ver todos os comentários
    - Publicidade -