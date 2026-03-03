Pluto TV terá maratona de ‘Sexta-Feira 13’ e novos canais gratuitos

- Publicidade -

Os fãs de slasher já podem comemorar (ou se esconder). Aproveitando que o calendário reserva uma Sexta-Feira 13 neste mês, a Pluto TV disponibilizou sete filmes da franquia Sexta-Feira 13 (da Parte 2 até a Parte 8) na seção Sob Demanda. Para os puristas da TV linear, haverá uma maratona especial no canal Pluto TV Cine Terror justamente no dia 13.

Três Novos Canais no Line-up

A grade de canais 24h ganha reforços de peso a partir desta semana:

PORTATV (03/03): O novo lar do Porta dos Fundos, com esquetes icônicas e personagens que fizeram história na internet.

Era de Ouro do Cinema (03/03): Dedicado aos grandes clássicos e astros lendários que definiram Hollywood.

Pluto TV Esportes 2 (07/03): Canal temporário para a transmissão ao vivo das partidas da Conmebol Libertadores Sub-20 2026.

Cinema de Respeito: “Aclamados pela Crítica”

Se você busca qualidade técnica, a aba “Em Destaque” traz uma seleção de filmes que brilharam em premiações. Títulos como Bohemian Rhapsody, O Regresso, Clube da Luta e Birdman estarão disponíveis para assistir quando quiser.

Semanas Temáticas

Para quem gosta de maratonar por gênero, a Pluto TV organizou a grade noturna com curadorias específicas:

Super Semana Jaspion (09 a 15/03): Comemoração de 41 anos do clássico herói japonês no canal Tokusato.

(09 a 15/03): Comemoração de 41 anos do clássico herói japonês no canal Tokusato. Semana do Besteirol (16 a 22/03): Filmes como Austin Powers e Show de Vizinha no canal Cine Comédia.

(16 a 22/03): Filmes como Austin Powers e Show de Vizinha no canal Cine Comédia. Semana Apocalíptica (23 a 29/03): O melhor dos filmes de desastre no canal Ficção Científica.

Agenda de Estreias de Filmes (Destaques)

Data Filme Canal Vibe 02/03 Nunca é Tarde Para Amar Cine Comédia Romântica Romance “age-gap” leve. 08/03 Jogo de Espiões Filmes Suspense Robert Redford e Brad Pitt em ação. 15/03 No Vale das Sombras Cine Sucessos Drama militar com Tommy Lee Jones. 28/03 O Homem dos Músculos de Aço Pluto TV Esportes O doc que lançou Arnold Schwarzenegger.