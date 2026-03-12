‘Planeta dos Macacos: O Reinado’ estreia na HBO Max

A HBO Max estreia na sexta-feira, 13 de março, o filme “Planeta dos Macacos: O Reinado”, novo capítulo da famosa franquia de ficção científica.
A história se passa várias gerações após o reinado de César, quando os macacos se tornaram a espécie dominante do planeta e os humanos passaram a viver nas sombras.
Nesse cenário, um jovem macaco embarca em uma jornada que o levará a questionar tudo o que sabe sobre o passado. Ao mesmo tempo, um líder tirânico tenta consolidar seu império, ameaçando o frágil equilíbrio entre as espécies.
O elenco inclui Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon e William H. Macy.
Dirigido por Wes Ball, o filme expande o universo da franquia e prepara o terreno para novas histórias dentro da saga.
Trailer de “Planeta dos Macacos: O Reinado”
Próximos destaques na HBO Max
15 de março — Oscars® 2026 (transmissão ao vivo)
16 de março — Yargi: Segredos de Família – Temporada 3
18 de março — Linha de Fogo
18 de março — Within
19 de março — Máxima – Temporada 2
20 de março — Uno: Entre o Ouro e a Morte
20 de março — Oh, Sumido!
20 de março — Perfeitos Desconhecidos