‘Planeta dos Macacos: O Reinado’ estreia na HBO Max

- Publicidade -

A HBO Max estreia na sexta-feira, 13 de março, o filme “Planeta dos Macacos: O Reinado”, novo capítulo da famosa franquia de ficção científica.

A história se passa várias gerações após o reinado de César, quando os macacos se tornaram a espécie dominante do planeta e os humanos passaram a viver nas sombras.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

Nesse cenário, um jovem macaco embarca em uma jornada que o levará a questionar tudo o que sabe sobre o passado. Ao mesmo tempo, um líder tirânico tenta consolidar seu império, ameaçando o frágil equilíbrio entre as espécies.

O elenco inclui Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon e William H. Macy.

- Publicidade -

Dirigido por Wes Ball, o filme expande o universo da franquia e prepara o terreno para novas histórias dentro da saga.

Trailer de “Planeta dos Macacos: O Reinado”

Próximos destaques na HBO Max

15 de março — Oscars® 2026 (transmissão ao vivo)

16 de março — Yargi: Segredos de Família – Temporada 3

18 de março — Linha de Fogo

18 de março — Within

19 de março — Máxima – Temporada 2

20 de março — Uno: Entre o Ouro e a Morte

20 de março — Oh, Sumido!

20 de março — Perfeitos Desconhecidos