Paulistão 2026: Santos e Corinthians fazem clássico na 4ª rodada; veja onde assistir

A partir desta terça-feira, 20 de janeiro, as emoções do Paulistão Casas Bahia 2026 ganham força com o início da quarta rodada. A TNT Sports confirmou uma cobertura multiplataforma que mobiliza tanto a TV por assinatura quanto o streaming. A HBO Max será o destino principal dos torcedores, transmitindo todos os oito jogos da rodada, enquanto o canal TNT exibe partidas selecionadas, garantindo o alcance para o público que não abre mão da experiência linear.

O grande chamariz da semana é o Clássico Alvinegro. Santos e Corinthians se enfrentam na quinta-feira (22), às 19h30, com transmissão exclusiva pela HBO Max. O confronto é vital para as pretensões de ambas as equipes no torneio e marca o primeiro grande teste de rivalidade nesta fase da competição. A plataforma de streaming inicia o pré-jogo uma hora antes da bola rolar, às 18h30, trazendo análises e informações de bastidores.

Além do clássico, o Palmeiras busca manter seu domínio no campeonato. Na terça-feira (20), o Alviverde visita o Novorizontino às 20h00, em um duelo transmitido com exclusividade pela TNT e HBO Max. O torcedor palmeirense poderá acompanhar o pré-jogo completo a partir das 19h40 no canal TNT, seguido pelo tradicional programa “Último Lance” para debater os resultados da noite.

Na quarta-feira (21), o destaque na TV fica para o embate entre clubes da elite nacional: Mirassol e RB Bragantino medem forças às 20h00, também com exclusividade na TNT e HBO Max. Simultaneamente, o São Paulo encara a Portuguesa às 19h30, partida que estará disponível para todos os assinantes da HBO Max, reforçando o peso do streaming na entrega de grandes eventos esportivos para o mercado brasileiro.

A rodada se completa com duelos regionais e jogos do interior que movimentam a tabela. Partidas como Noroeste x Capivariano e Velo Clube x Guarani terão transmissão exclusiva na HBO Max, consolidando a plataforma como a casa digital oficial do futebol paulista. Com uma grade de horários diversificada, a TNT Sports reafirma sua estratégia de oferecer conveniência ao torcedor, permitindo que as partidas sejam assistidas em qualquer lugar e em qualquer tela.

Agenda de Transmissões – 4ª Rodada do Paulistão 2026