Palmeiras e Kansas City Current disputam título com transmissão da ESPN

Siga o Além da Tela no Google News! Fique por dentro das últimas notícias sobre TV, streaming e o mercado de entretenimento. Seguir

- Publicidade -

O domingo (12 de abril) será de decisão para as Palestrinas. A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo, a partir das 20h (horário de Brasília), a grande final da Teal Rising Cup 2026. O duelo, disputado no CPKC Stadium, no Missouri (EUA), marca o encerramento do torneio amistoso realizado durante a Data FIFA do futebol feminino.

O Palmeiras carimbou seu passaporte para a final após uma vitória sólida por 1 a 0 contra o Club América, do México. Agora, o desafio é ainda maior: encarar as donas da casa, o Kansas City Current, que chega motivado após eliminar o Corinthians por 2 a 1 na semifinal.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

Onde assistir e equipe de transmissão

A cobertura da grande final reforça o posicionamento da ESPN como a “casa do futebol feminino” no Brasil. A transmissão contará com uma equipe especializada para levar todos os detalhes aos torcedores:

Narração : Camilla Garcia.

: Camilla Garcia. Comentários : Thiago Simões.

: Thiago Simões. Plataformas: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (Plano Premium).