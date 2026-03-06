‘Outlander’: oitava e última temporada chega ao Disney+

- Publicidade -

A jornada de Claire e Jamie Fraser está prestes a chegar ao fim. O Disney+ estreia a oitava e última temporada do fenômeno Outlander no dia 7 de março, com os dois primeiros episódios disponíveis simultaneamente. A partir daí, um novo capítulo será lançado todo sábado na plataforma.

Baseada nos best-sellers da escritora Diana Gabaldon, Outlander se tornou uma das séries mais populares do gênero histórico com romance e fantasia, combinando drama familiar, acontecimentos históricos e viagens no tempo. As sete temporadas anteriores estão no catálogo do streaming da Disney.

O que aconteceu na temporada anterior

Na sétima temporada, os acontecimentos levaram os protagonistas ao centro da Revolução Americana, intensificando os conflitos pessoais e políticos vividos pelos personagens.

Jamie Fraser tomou uma decisão crucial ao renunciar ao seu posto no Exército Continental para retornar a Fraser’s Ridge ao lado de Claire. Enquanto isso, os MacKenzie enfrentaram mudanças importantes após um evento familiar marcante, precisando decidir onde e quando reconstruir suas vidas.

O final da temporada também deixou um mistério no ar envolvendo Faith, a filha mais velha de Claire e Jamie, levantando novas perguntas sobre o destino da família.

O que esperar da temporada final

Nos episódios finais, Jamie e Claire descobrem que a guerra os seguiu até Fraser’s Ridge, agora transformado em um assentamento próspero que cresceu durante sua ausência.

Com a chegada de novos moradores e mudanças no território, os Fraser precisam decidir o que estão dispostos a sacrificar para proteger o lugar que chamam de lar — e até onde irão para permanecer juntos.

Ao mesmo tempo, segredos familiares guardados por anos começam a vir à tona, ameaçando dividir aqueles que sempre lutaram lado a lado. Mesmo após tentarem deixar para trás os conflitos da independência americana, a batalha pelo futuro de Fraser’s Ridge está apenas começando.

Elenco retorna para o desfecho

A temporada final reúne o elenco principal que acompanhou a história ao longo dos anos:

Caitríona Balfe como Claire Fraser

Sam Heughan como Jamie Fraser

Sophie Skelton como Brianna MacKenzie

Richard Rankin como Roger MacKenzie

John Bell como o jovem Ian Murray

David Berry como Lord John Grey

Charles Vandervaart como William Ransom

Izzy Meikle-Small como Rachel Murray

A produção executiva reúne nomes como Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore, Maril Davis, Toni Graphia, Luke Schelhaas, Andy Harries, Jim Kohlberg, além dos próprios protagonistas Caitríona Balfe e Sam Heughan.