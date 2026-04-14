Os planos da LALIGA para atrair os jovens ‘sem paciência’ para a TV

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Durante o evento StreamTV Europe 2026, que acontece em Lisboa, Portugal, entre 13 e 15 de abril, o debate sobre o futuro do consumo esportivo ganhou um capítulo essencial com a participação de Jaume Pons, Head de Mídias Sociais e Conteúdo Digital da LALIGA.

Em uma conversa conduzida pela Stream TV, que o Além da Tela reproduz em português, Pons desmistificou a ideia de que os jovens estão abandonando o futebol. Na verdade, eles apenas mudaram a “porta de entrada” para o esporte.

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O executivo detalhou como a liga espanhola parou de lutar contra as redes sociais e passou a usá-las como o principal motor de descoberta para a Geração Z. A estratégia é clara: enquanto a transmissão ao vivo detém a emoção e a monetização, o ecossistema digital (liderado por TikTok e IA) é responsável por criar o hábito e a conexão emocional inicial.

Para a LALIGA, o sucesso atual não se mede pela quantidade de posts, mas pela capacidade de ser “glocal”, adaptando narrativas para que um fã no Brasil sinta a mesma proximidade que um torcedor em Madrid.

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