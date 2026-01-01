Onde seguir assistindo MTV, Nick e mais de 30 canais Paramount gratuitamente?

As marcas MTV, Nickelodeon e Comedy Central deixaram a TV por assinatura no Brasil nos últimos dias de 2025, mas seguem mais vivas do que nunca em streaming, e gratuituitamente. Na Pluto TV, as marcas da Paramount seguem ativas por meio de dezenas de canais FAST, organizados por gêneros, décadas, personagens e programas.
No lugar de um único canal linear exibido por operadoras como Claro, Sky, Vivo e Oi, o público agora encontra uma verdadeira “rede paralela” gratuita, acessível via internet em diferentes dispositivos.
MTV segue viva na Pluto TV
A MTV é a marca mais presente na Pluto TV. O antigo canal linear se transforma em uma “supergrade” musical e de entretenimento pop, com 15 canais diferentes, cobrindo estilos, épocas e formatos variados.
Entre os canais disponíveis estão:
MTV Are You The One?
MTV Biggest Pop
MTV Catfish
MTV Classic
MTV Com o Ex
MTV Dating
MTV Drag
MTV Jovens e Mães
MTV Just Tattoo Of Us
MTV On Tour!
MTV Pluto TV
MTV Reality
MTV Ridiculousness
MTV Rocks
MTV Shore
Nickelodeon e Nick Jr.
O público infantil também não ficou desamparado. A Pluto TV reúne 11 canais com as marcas Nickelodeon e Nick Jr., cobrindo desde o conteúdo pré-escolar até séries voltadas ao público teen:
Nick Jr. Club
Nickelodeon As Tartarugas Ninja
Nickelodeon Bob Esponja Calça Quadrada
Nickelodeon Clássico
Nickelodeon iCarly
Nickelodeon Kenan & Kel
Nickelodeon Oggy e as Baratas
Nickelodeon Os Padrinhos Mágicos
Nickelodeon Patrulha Canina
Nickelodeon Teen
Nickelodeon Toons
Esses canais garantem maratonas contínuas de sucessos como Bob Esponja, Patrulha Canina, Os Padrinhos Mágicos, iCarly e outros títulos clássicos que antes faziam parte da grade da TV paga.
Comedy Central
O Comedy Central também segue ativo na Pluto TV, com seis canais focados em humor adulto, especialmente no universo de South Park. Estão disponíveis:
Comedy Central Pluto TV
Comedy Central South Park
Comedy Central South Park – Coleção Cartman
Comedy Central South Park – Coleção Kenny
Comedy Central South Park – Coleção Kyle
Comedy Central South Park – Coleção Stan
Marcas seguem vivas após fim na TV paga
Ao todo, a Pluto TV disponibiliza 32 canais FAST com as marcas MTV (15), Nickelodeon/Nick Jr. (11) e Comedy Central (6). Mesmo após o fim dos sinais lineares no Brasil, a Paramount mantém essas marcas históricas em evidência no streaming gratuito, e reforça o caminho para um ecossistema totalmente digital.