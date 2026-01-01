Onde seguir assistindo MTV, Nick e mais de 30 canais Paramount gratuitamente?

As marcas MTV, Nickelodeon e Comedy Central deixaram a TV por assinatura no Brasil nos últimos dias de 2025, mas seguem mais vivas do que nunca em streaming, e gratuituitamente. Na Pluto TV, as marcas da Paramount seguem ativas por meio de dezenas de canais FAST, organizados por gêneros, décadas, personagens e programas.

No lugar de um único canal linear exibido por operadoras como Claro, Sky, Vivo e Oi, o público agora encontra uma verdadeira “rede paralela” gratuita, acessível via internet em diferentes dispositivos.

MTV segue viva na Pluto TV

A MTV é a marca mais presente na Pluto TV. O antigo canal linear se transforma em uma “supergrade” musical e de entretenimento pop, com 15 canais diferentes, cobrindo estilos, épocas e formatos variados.

Entre os canais disponíveis estão:

MTV Are You The One?

MTV Biggest Pop

MTV Catfish

MTV Classic

MTV Com o Ex

MTV Dating

MTV Drag

MTV Jovens e Mães

MTV Just Tattoo Of Us

MTV On Tour!

MTV Pluto TV

MTV Reality

MTV Ridiculousness

MTV Rocks

MTV Shore

Nickelodeon e Nick Jr.

O público infantil também não ficou desamparado. A Pluto TV reúne 11 canais com as marcas Nickelodeon e Nick Jr., cobrindo desde o conteúdo pré-escolar até séries voltadas ao público teen:

Nick Jr. Club

Nickelodeon As Tartarugas Ninja

Nickelodeon Bob Esponja Calça Quadrada

Nickelodeon Clássico

Nickelodeon iCarly

Nickelodeon Kenan & Kel

Nickelodeon Oggy e as Baratas

Nickelodeon Os Padrinhos Mágicos

Nickelodeon Patrulha Canina

Nickelodeon Teen

Nickelodeon Toons

Esses canais garantem maratonas contínuas de sucessos como Bob Esponja, Patrulha Canina, Os Padrinhos Mágicos, iCarly e outros títulos clássicos que antes faziam parte da grade da TV paga.

Comedy Central

O Comedy Central também segue ativo na Pluto TV, com seis canais focados em humor adulto, especialmente no universo de South Park. Estão disponíveis:

Comedy Central Pluto TV

Comedy Central South Park

Comedy Central South Park – Coleção Cartman

Comedy Central South Park – Coleção Kenny

Comedy Central South Park – Coleção Kyle

Comedy Central South Park – Coleção Stan

Marcas seguem vivas após fim na TV paga

Ao todo, a Pluto TV disponibiliza 32 canais FAST com as marcas MTV (15), Nickelodeon/Nick Jr. (11) e Comedy Central (6). Mesmo após o fim dos sinais lineares no Brasil, a Paramount mantém essas marcas históricas em evidência no streaming gratuito, e reforça o caminho para um ecossistema totalmente digital.