Natal fora de época: canal volta a desafiar lógica do calendário

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Os apaixonados pela época mais mágica do ano não precisam esperar até dezembro para maratonar histórias com neve, Papai Noel e romance. O Studio Universal dá início ao tradicional “Natalxonados”, um especial de Natal fora de época. Com o clima frio das férias de julho servindo como o cenário ideal, o canal – disponível na Claro tv+, Sky, Vivo, Oi TV, Zapping e outras operadoras pelo Brasil – exibirá uma programação temática especial durante todo o dia, reunindo desde os grandes clássicos até sucessos originais contemporâneos.

A grade de novidades foi desenhada para embalar os finais de semana. A partir do dia 11 de julho, todos os sábados contarão com a exibição de um filme inédito na TV. A rodada de estreias começa às 19h25 com o romance “O Verdadeiro Sentido do Natal” (A Reason for the Season, 2024). Sob a direção de Jason Bourque, o longa acompanha a jornada de Evie (Taylor Cole), uma herdeira que recebe a missão de retribuir a generosidade dos moradores de uma pequena cidade que salvaram sua vida na noite em que nasceu. Para cumprir a tarefa, ela conta com o auxílio do advogado Kyle (Kevin McGarry), abrindo espaço para uma inesperada história de amor.

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Suspense natalino na grade noturna

A grande novidade desta edição do bloco especial é a inclusão das duas temporadas de “Mistletoe Murders” na programação do canal. Mesclando o clima natalino com o suspense investigativo, a série, que já está oficialmente renovada para o seu terceiro ano, acompanha os passos de Emily Lane (Sarah Drew).

Emily é uma moradora de passado misterioso na pacata cidade de Fletcher’s Grove, no interior de Nova York, onde gerencia uma loja de produtos natalinos que funciona o ano inteiro. Quando uma série de homicídios passa a assombrar os moradores locais, ela decide conduzir uma investigação por conta própria em parceria com o detetive Sam Wilner (Peter Mooney).

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A série será transmitida semanalmente aos sábados, logo após a exibição dos filmes inéditos. A estreia acontece no dia 11 de julho, a partir das 21h, com o bloco contendo os quatro primeiros episódios da temporada 1.