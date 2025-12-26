O que vem por aí em 2026? CNN Brasil traz ‘Perspectivas’

A CNN Brasil exibirá no sábado, 28 de dezembro, às 23h15, o especial “Perspectivas”, comandado por Elisa Veeck, com duas horas de análise sobre os temas que devem moldar o Brasil e o mundo em 2026.​ O programa vai ao ar às 23h15, com formato de mesa de debates que reúne âncoras e analistas da CNN Brasil.

- Publicidade -

“Perspectivas” promete oferecer uma leitura aprofundada de cenários para o próximo ano, conectando dados, contexto e tendências em várias áreas.​​ No eixo político, o especial projeta o xadrez eleitoral de 2026, com análises sobre a disputa presidencial, governos estaduais, Congresso e os rumos do STF. O programa também discute os desdobramentos jurídicos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o impacto da escolha de Messias para a Corte na relação entre Executivo e Legislativo.​

Na economia, entram em pauta o aumento dos gastos públicos, a pressão fiscal, a trajetória da taxa de juros, os recordes da Bolsa brasileira e os reflexos das tarifas impostas pelos Estados Unidos. O bloco internacional aprofunda temas de geopolítica, como a situação na Venezuela, políticas migratórias de Donald Trump, conflitos no Oriente Médio e no Leste Europeu e o posicionamento do Brasil nesses debates.​

- Publicidade -

O segmento de esportes destaca a Copa do Mundo de 2026, que será disputada em Canadá, México e Estados Unidos, com a participação recorde de 48 seleções. O programa discute os desafios da seleção brasileira, o desempenho de outras favoritas e o momento de atletas nacionais em ascensão, como João Fonseca no tênis e Rayssa Leal no skate.​​

Em entretenimento, o especial aborda as chances renovadas do Brasil no Oscar e o momento internacional de Wagner Moura, e também analisa a consolidação do país como destino de grandes festivais, turnês e eventos culturais globais.