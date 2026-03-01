O que estreia no Prime Video em março? ‘Jovem Sherlock’ e mais lançamentos

- Publicidade -

Março chega movimentado ao Prime Video, com uma combinação de produções inéditas, novas temporadas aguardadas e títulos conhecidos no streaming da Amazon. Entre os destaques do mês estão a quarta temporada de Invencível, a estreia de Jovem Sherlock e a chegada de Downton Abbey: O Grande Final.

Logo no início do mês, em 1º de março, estreia Atiraram no Pianista, seguido por O Beijo da Sereia (2/03) e Jovem Sherlock (4/03), uma das grandes apostas da plataforma para o público jovem e fã de mistério.

No dia 11 de março, a data concentra alguns dos principais lançamentos: chegam Caçadores do Fim do Mundo, Downton Abbey: O Grande Final e a nova série Scarpetta: Médica Legista. Já em 12 de março, é a vez do romance esportivo O Bad Boy e Eu.

A partir da segunda quinzena, o Prime Video acelera com títulos como Invencível – Temporada 4 (18/03), Deadloch – Temporada 2 (20/03) e o especial Jury Duty Presents: Company Retreat (20/03). Também no dia 20 chegam The Silent Service (temporadas 1 e 2) e a novidade Zeta.

Entre os retornos que prometem chamar atenção está Sherlock – Temporada 1, que passa a integrar o catálogo em 23 de março, além de Lindas e Letais e Outra Chance para o Amor (25/03). O mês se encerra com a estreia de Lockerbie: Em Busca da Verdade (31/03).

📅 Confira todas as estreias do Prime Video em março de 2026

01/03 – Atiraram no Pianista

02/03 – O Beijo da Sereia – Temporada 1

04/03 – Jovem Sherlock – Temporada 1

05/03 – Quando o Céu se Engana

06/03 – O Coletivo

11/03 – Caçadores do Fim do Mundo

11/03 – Downton Abbey: O Grande Final

11/03 – Scarpetta: Médica Legista – Temporada 1

12/03 – O Bad Boy e Eu

13/03 – La Oficina – Temporada 1

14/03 – Terror em Shelby Oaks

15/03 – Zoopocalipse – Uma Aventura Animal

18/03 – Invencível – Temporada 4

20/03 – Deadloch – Temporada 2

20/03 – Jury Duty Presents: Company Retreat – Temporada 1

20/03 – The Silent Service – Temporadas 1 e 2

20/03 – Zeta

23/03 – Sherlock – Temporada 1

25/03 – Bait – Temporada 1

25/03 – Outra Chance para o Amor

25/03 – Lindas e Letais

26/03 – Pai do Ano

27/03 – Casa de Davi – Temporada 2

28/03 – Diabólica

31/03 – Lockerbie: Em Busca da Verdade – Temporada 1