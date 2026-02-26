O que assistir na HBO Max neste fim de semana

A HBO Max atualiza o catálogo nesta reta final de fevereiro e início de março com uma sequência de lançamentos que misturam ação, terror, drama adulto e produções para toda a família. Abaixo, organizamos os principais destaques do fim de semana!
📅 27 de fevereiro
Sisu: Estrada da Vingança
A sequência do longa de ação aposta novamente na violência estilizada e no clima brutal de guerra. A trama acompanha Aatami tentando reconstruir a vida após o conflito, mas sendo arrastado para uma nova caçada quando fantasmas do passado retornam.
Párvulos: Filhos do Apocalipse
No mesmo dia, chega o terror apocalíptico que acompanha três irmãos isolados em uma cabana enquanto enfrentam uma ameaça externa constante — e um perigo ainda mais inquietante escondido dentro de casa.
📅 1º de março
DTF St. Louis (estreia)
A nova produção original da HBO traz Jason Bateman, David Harbour e Linda Cardellini em um drama centrado na crise da meia-idade. A história começa como um retrato íntimo de frustrações pessoais, mas evolui para um triângulo amoroso cheio de decisões impulsivas e consequências inesperadas. A série abre março como uma das principais apostas adultas da plataforma.
Industry – Temporada 4 (final de temporada)
Também no dia 1º, vai ao ar o episódio final da quarta temporada de Industry. A série aprofunda as disputas de poder no mercado financeiro global e encerra mais um ciclo de tensão envolvendo Harper, Yasmin e os bastidores da Pierpoint. É um desfecho aguardado por quem acompanha o drama corporativo desde o início.
✅ Já disponíveis no catálogo
Além das estreias recentes, seguem em destaque na HBO Max:
Mulheres Desaparecidas do Alasca – docussérie investigativa que revisita casos envolvendo mulheres indígenas e possíveis falhas nas investigações.
Talking Tom Heroes: Amigos com Superpoderes
Chaves (temporada 3) e Chapolin (temporada 6)