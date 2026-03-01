O que a compra da Warner pela Paramount significa para a CNN?

- Publicidade -

A aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance, oficializada na última sexta, 27 de Fevereiro, abriu um novo capítulo de incertezas para a CNN. Em análise publicada pela própria CNN, o jornalista Brian Stelter detalha os questionamentos que circulam tanto entre funcionários quanto entre o público da emissora: afinal, o que muda para a CNN sob o comando da Paramount?

Segundo Stelter, as respostas ainda são escassas. Executivos da Paramount discutiram internamente a possibilidade de integrar a CBS News com a CNN, elogiando a estrutura global de cobertura da rede. Mas a eventual combinação também desperta preocupações sobre independência editorial, especialmente em meio ao atual ambiente político nos Estados Unidos.

Preocupações políticas e independência editorial

Um dos pontos mais sensíveis destacados por Brian Stelter envolve a relação entre a nova liderança e o cenário político americano. O presidente Donald Trump já criticou publicamente a CNN diversas vezes e chegou a afirmar que a emissora deveria ser vendida. Além disso, parte do financiamento da Paramount envolve fundos soberanos do Oriente Médio, o que levanta receios sobre possíveis impactos na cobertura internacional.

Outro fator citado na análise é a influência indireta de Larry Ellison, fundador da Oracle e pai de David Ellison, CEO da Paramount. Larry é considerado aliado próximo de Trump e esteve envolvido em negociações estratégicas recentes no setor de tecnologia, o que intensificou o debate sobre eventuais pressões políticas.

Sinais mistos dentro da Paramount

Stelter também aponta contradições na gestão de Ellison. A empresa cancelou o programa de Stephen Colbert na CBS, mas renovou o contrato de Jon Stewart e encomendou novos episódios de “South Park”, série conhecida por críticas políticas contundentes.

Bari Weiss, atual líder da CBS News, afirmou recentemente que não sofreu pressão editorial da Paramount e que suas conversas com Ellison giraram apenas em torno de equilíbrio e imparcialidade. Ainda assim, episódios recentes, como atrasos na exibição de reportagens críticas ao governo, geraram desconforto interno.

Possível fusão entre CNN e CBS News

A integração entre CNN e CBS News é vista por alguns analistas como lógica do ponto de vista estratégico, mas complexa na prática. Um dos obstáculos é a estrutura sindical: a redação da CBS News é fortemente sindicalizada, enquanto a da CNN não é.

Atualmente, a CNN segue altamente lucrativa, com previsão de aproximadamente US$ 600 milhões em lucro operacional neste ano, embora o valor seja inferior ao registrado em períodos anteriores. A emissora também avança na transição digital, incluindo a expansão de serviços de streaming por assinatura.

O que esperar agora?

De acordo com a reportagem da CNN, a Paramount acredita ser possível concluir a fusão até o fim do ano, dependendo de aprovações regulatórias. Enquanto isso, funcionários da CNN e especialistas do mercado acompanham de perto os próximos passos.

A análise deixa claro que, embora a fusão possa fortalecer a estrutura global de mídia, o futuro da CNN dependerá de como a Paramount equilibrará crescimento comercial, inovação digital e independência jornalística em um ambiente político cada vez mais polarizado.