MTV, Nickelodeon, Comedy Central e mais canais chegaram ao fim no Brasil

As operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil amanheceram neste 31 de dezembro sem os canais da Paramount em suas grades de programação. Marcas como MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central e Paramount Network deixaram de ser exibidas na Claro, SKY, Vivo, Oi e demais provedores do país. O anunciado fim dos canais e consolida a estratégia da Paramount de focar em streaming, com Paramount+ e Pluto TV no mercado brasileiro.

Os seguintes canais foram descontinuados no Brasil a partir de hoje, 31 de dezembro: MTV Brasil, MTV Live HD, MTV 00s, Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central e Paramount Network. Em algumas operadoras, como a Claro, a transmissão já havia sido encerrada de forma escalonada desde 29 de dezembro, com a exibição de mensagens informando o fim dos sinais por decisão da programadora.

A descontinuação dos canais lineares no Brasil está ligada à reestruturação da Paramount Global após a aquisição pela Skydance Media, que determinou corte de custos e concentração de investimentos nas plataformas digitais. A empresa vem registrando pressão sobre receitas publicitárias na TV por assinatura e retração da base de assinantes, cenário que acelera a migração de conteúdo para o ambiente sob demanda.

Com isso, a aposta passa a ser o Paramount+, no modelo direto ao consumidor, e na Pluto TV, serviço gratuito com anúncios, que seguem ativos no Brasil com séries, filmes, animações e produções de catálogo das marcas afetadas, como a MTV.

Para o público, o fim dos canais significa que marcas tradicionais da TV paga, como MTV e Nickelodeon, não aparecem mais na numeração das operadoras, exigindo uma migração definitiva para o streaming para continuar acessando parte desses conteúdos.

Assinantes da SKY foram compensados, em substituição aos canais retirados, por novos canais AMC Series – que estreia no país em 1 de janeiro – além de SBT News, Sky News, BOX Kids TV e Music Box Brazil.

Já a operadora Claro diz que seus clientes já têm recebido compensações na grade, com a inclusão de novos canais no último ano, como SBT News, Brasiliana, USA, TBC, CNN Money, UOL TV, GE TV e X Sports, além do steaming Globoplay Premium.