‘O Agente Secreto’ desembarca na Netflix após sucesso estrondoso nos cinemas

A espera acabou para quem não conseguiu conferir o novo épico de Kleber Mendonça Filho nos cinemas ou para quem deseja rever cada detalhe da trama. Neste sábado, 7 de março, a Netflix disponibiliza com exclusividade para seus assinantes brasileiros o filme “O Agente Secreto“.

O longa chega ao streaming com um currículo de peso: atraiu 2,5 milhões de espectadores às salas nacionais, venceu quatro prêmios no Festival de Cannes, conquistou dois Globos de Ouro e ostenta quatro indicações ao Oscar. A própria Netflix é uma das coprodutoras do projeto, tendo investido no filme desde a sua concepção.

Trama: Mistério no Carnaval de 1977

Ambientado durante a Ditadura Militar, o filme acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor de tecnologia que foge de São Paulo para Recife na esperança de um recomeço. Em meio ao fervo do Carnaval de 1977, ele descobre que escapar do seu passado misterioso será muito mais perigoso do que imaginava.

O elenco é uma constelação do audiovisual brasileiro e internacional:

Maria Fernanda Cândido

Gabriel Leone

Alice Carvalho

Udo Kier (ícone do cinema alemão)

Thomás Aquino e Tânia Maria

Experiência de Cinema em Casa

Para os entusiastas de tecnologia, a Netflix preparou uma entrega de luxo. O filme será disponibilizado em cópia masterizada em 4K Dolby Vision HDR, garantindo a maior fidelidade de cores e contraste disponível atualmente. “É como se o filme ganhasse nova vida ao ocupar novas telas, com uma qualidade de som e imagem extraordinária“, celebrou o diretor Kleber Mendonça Filho.

Vale lembrar que, mesmo estreando no streaming, o filme completa quatro meses de exibição contínua nos cinemas sem sair do Top 10, um feito raro para o cinema autoral brasileiro.