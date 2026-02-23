Nova temporada de ‘Paradise’ estreia hoje no Disney+ com reviravoltas

- Publicidade -

A espera acabou para os fãs de uma das distopias mais aclamadas dos últimos tempos. O Disney+ lançou nesta segunda-feira, 23 de fevereiro, os três primeiros episódios da segunda temporada de “Paradise“.

Após um primeiro ano arrebatador, que garantiu indicações ao Emmy e uma legião de seguidores, a série retorna com uma premissa que muda tudo o que sabíamos até agora: o mundo exterior não foi totalmente devastado.

Se na primeira temporada o mistério girava em torno da vida sob a terra, os novos episódios focam na jornada de Xavier Collins (Sterling K. Brown). Após três anos confinado, ele decide abandonar a segurança do bunker para buscar sua esposa, Teri (Enuka Okuma), que descobriu estar viva contra todas as probabilidades.

Novos Rostos no Apocalipse

A saída de Xavier para a superfície introduz personagens que prometem balançar a trama. O grande destaque é a chegada de Shailene Woodley (Big Little Lies), que interpreta Annie, uma sobrevivente resiliente que aprendeu a lidar com o caos do “novo mundo” nos últimos três anos. Outra adição importante é Thomas Doherty (Gossip Girl), que dará vida a Link, o líder de um grupo cujas intenções ainda são um mistério para os refugiados do abrigo.

Enquanto Xavier explora o exterior, o clima dentro do bunker é de revolta. A bilionária Sinatra (Julianne Nicholson) terá que responder pelos segredos sombrios e assassinatos cometidos para manter a farsa do fim do mundo, enquanto a nova geração, liderada por Presley Collins (Aliyah Mastin) e Jeremy Bradford (Charlie Evans), exige uma mudança radical na hierarquia.

Cronograma de Lançamento

Para quem gosta de maratonar, a Disney disponibilizou os três primeiros capítulos de uma só vez hoje. No entanto, para os episódios seguintes, a estratégia será de lançamentos semanais, mantendo o suspense e as discussões nas redes sociais aquecidas.

Estreia (Hoje, 23/02): Episódios 1, 2 e 3 disponíveis.

Próximos episódios: Lançamentos inéditos todas as segundas-feiras no Disney+.

Com um elenco de apoio reforçado por nomes como Ryan Michelle Bathé e Timothy Omundson (ambos de This Is Us), a segunda temporada de “Paradise” promete elevar o nível do drama climático e político que tornou a série um fenômeno global.