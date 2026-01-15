Netflix turbina catálogo em mega-acordo com a Sony Pictures

A Netflix fechou um acordo global inédito com a Sony Pictures Entertainment para se tornar o lar exclusivo em streaming dos filmes do estúdio em diversos mercados ao redor do mundo. O contrato multianual prevê que os longas da Sony passem a chegar à Netflix depois de concluídas as janelas de exibição nos cinemas e no home entertainment, num movimento que fortalece de forma decisiva o peso do cinema dentro do catálogo da plataforma.

A implementação será gradual, à medida que os direitos em cada território forem ficando disponíveis, com a expansão total prevista até o início de 2029. Hoje, a Netflix já conta com direitos “Pay‑1” da Sony em países como Estados Unidos e Alemanha, além de alguns mercados do Sudeste Asiático, onde títulos como “Spider‑Man: Across the Spider‑Verse”, “Anyone But You” e “Venom: The Last Dance” já mostram o potencial dessa parceria.

O novo acordo leva esse modelo para uma escala global e ainda inclui a licença de uma seleção de filmes e séries de catálogo da Sony, ampliando a oferta para uma base que supera 300 milhões de assinaturas pagas em mais de 190 países.

Do lado da Netflix, a leitura é clara: ter acesso exclusivo a franquias fortes e a grandes lançamentos de cinema da Sony aumenta o valor percebido da assinatura e ajuda a diferenciar a plataforma em um cenário de concorrência acirrada entre serviços de streaming.

Entre os primeiros filmes que devem estrear na Netflix dentro da nova janela estão “The Nightingale”, adaptação do best‑seller de Kristin Hannah com Dakota e Elle Fanning juntas pela primeira vez, a animação “Buds” e uma versão live‑action de uma popular franquia de videogame da Nintendo.

Também fazem parte da leva inicial “Spider‑Man: Beyond the Spider‑Verse”, que encerra a bem‑sucedida saga animada do Aranhaverso, e um ambicioso conjunto de quatro filmes inspirados nos Beatles, dirigidos pelo vencedor do Óscar Sam Mendes.