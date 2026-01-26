Netflix estreia 4ª temporada de Bridgerton

- Publicidade -

A espera terminou para os fãs da alta sociedade londrina. A Netflix confirmou a estreia da quarta temporada de “Bridgerton” para o dia 29 de janeiro de 2026. Após o sucesso estrondoso das temporadas anteriores, a produção da Shondaland vira seus holofotes para o segundo irmão da família, o boêmio e artístico Benedict Bridgerton (Luke Thompson), em uma trama que promete ser a versão da série para o clássico conto da Cinderela.

Nesta nova fase, Benedict, que sempre se mostrou relutante quanto ao casamento, vê suas convicções abaladas durante o famoso baile de máscaras organizado por sua mãe, Lady Violet (Ruth Gemmell). Lá, ele se encanta por uma misteriosa “Dama de Prata”, cuja identidade ele desconhece. O que o herói não imagina é que a jovem por trás da máscara é Sophie Baek (interpretada pela estreante Yerin Ha), uma criada que trabalha para a implacável Araminta Gun (Katie Leung).

A showrunner Jess Brownell traz para esta temporada um conflito de classes inédito na linha de frente da série. Sophie não faz parte da “ton” e vive uma realidade de servidão, o que tornará o romance com Benedict um desafio às rígidas normas sociais da época. Com a ajuda de sua irmã Eloise (Claudia Jessie), Benedict iniciará uma busca frenética pela identidade da dama mascarada, sem perceber que a mulher por quem se apaixonou está mais perto do que ele imagina.

Além do núcleo principal, a temporada mostrará os desdobramentos dos casamentos dos irmãos Bridgerton. Veremos como Colin (Luke Newton) e Penelope (Nicola Coughlan) lidam com a vida pública agora que a identidade de Lady Whistledown foi revelada, e acompanharemos o início da vida conjugal de Francesca (Hannah Dodd) e John Stirling (Victor Alli). A jornada de Benedict será inspirada justamente pela felicidade — e pelos desafios — que ele observa nas relações de seus irmãos.

Com uma estética que mistura a opulência habitual da série com tons de fantasia e contos de fada, a 4ª temporada de “Bridgerton” é a grande aposta da Netflix para abrir o calendário de sucessos de 2026. A química entre Luke Thompson e Yerin Ha já é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, elevando as expectativas para o que promete ser a temporada mais romântica e visualmente deslumbrante até agora.