Netflix “atropela” rivais no Brasil e garante exclusividade de filme indicado ao Oscar

- Publicidade -

A Netflix está transformando a celebração de seus 15 anos de operação no Brasil em um marco histórico para sua estratégia na América Latina. Em um evento que contou com a presença do co-CEO global Greg Peters, a empresa anunciou a inauguração de seu novo escritório em São Paulo, localizado no bairro de Pinheiros. Mais do que uma mudança de endereço, a nova sede é a primeira da região ocupada exclusivamente pela companhia, projetada para abrigar cerca de 300 funcionários — após um crescimento de 20% no quadro de colaboradores no último ano.

Para coroar o anúncio, a Netflix confirmou que será a casa exclusiva de “O Agente Secreto” (The Secret Agent) no Brasil. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, chega à plataforma carregando o peso de quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator. “Estávamos entusiasmados em fazer parceria com os produtores para ajudar a financiar o filme e pré-licenciá-lo para a Netflix no Brasil“, revelou Peters, destacando a flexibilidade da empresa em apoiar o cinema nacional.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

O investimento na nova sede movimentou cerca de R$ 141 milhões (US$ 25 milhões) na economia local e gerou mais de 2 mil empregos durante as obras. O movimento acompanha o sucesso estrondoso das produções brasileiras: entre julho e dezembro de 2025, a audiência global de títulos nacionais na plataforma saltou 60%. Segundo Elisabetta Zenatti, VP de Conteúdo da Netflix Brasil, o objetivo é continuar apostando em histórias que, embora locais, possuam temas universais.

Próximos Lançamentos e Produções Inéditas

O cronograma para 2026 e além está repleto de apostas ambiciosas. Entre os destaques confirmados estão:

- Publicidade -

“Emergência Radioativa” : Série sobre o acidente com o Césio-137 em Goiânia.

“Brasil 70” : Minissérie sobre o tricampeonato mundial de futebol.

“Sintonia: O Filme” : Spin-off da série de maior sucesso da plataforma no país.

“O Diário de um Mago” : Adaptação do best-seller de Paulo Coelho.

“Sua Mãe te Conhece?” : Reality show inédito comandado por Claudia Raia .

Novo Melodrama: Dirigido por Mauro Mendonça Filho e estrelado por Marieta Severo e Alice Wegmann.

A Netflix também reforçou parcerias com produtoras independentes para títulos como “Vicentina Pede Desculpas”, de Gabriel Martins, e “O Filho de Mil Homens”, de Daniel Rezende. Ao longo dos últimos três anos, a gigante do streaming colaborou com mais de 40 produtoras brasileiras, gerando 12 mil empregos diretos em 2025. Com a nova sede e o catálogo de prestígio liderado pelo indicado ao Oscar, a empresa sinaliza que o Brasil segue como um de seus mercados mais vitais e criativos no mundo.