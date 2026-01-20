Netflix altera oferta para 100% em dinheiro e acelera compra da Warner Bros. Discovery

- Publicidade -

Em um movimento estratégico para consolidar a maior fusão da história do streaming, a Netflix e a Warner Bros. Discovery (WBD) anunciaram nesta terça-feira (20) uma alteração crucial em seu acordo de fusão. A gigante do streaming concordou em transformar a proposta de aquisição em uma estrutura totalmente em dinheiro (all-cash), oferecendo US$ 27,75 por ação da WBD. A mudança visa simplificar a transação, eliminar a volatilidade do mercado de ações e, principalmente, blindar o negócio contra a persistente investida hostil da Paramount Skydance.

A nova estrutura mantém o valor de mercado da transação em aproximadamente US$ 82,7 bilhões. Com o pagamento integral em espécie, a Netflix remove a incerteza que pairava sobre o acordo original, que era composto por 84% de dinheiro e o restante em ações. Anteriormente, caso as ações da Netflix caíssem abaixo de um determinado patamar, o valor recebido pelos acionistas da WBD seria reduzido. Agora, o valor de US$ 27,75 torna-se garantido, independentemente das oscilações da bolsa, o que deve facilitar a aprovação dos investidores.

O cronograma para a concretização do negócio também foi antecipado. A WBD já protocolou uma declaração de procuração preliminar junto à SEC (órgão regulador dos EUA) e espera realizar a votação dos acionistas até abril de 2026. Além do pagamento em dinheiro, os acionistas da WBD continuarão a receber participações na Discovery Global, a nova entidade independente que abrigará as redes de TV a cabo (como CNN, TNT, HGTV e Discovery+) e que será separada do grupo antes da Netflix assumir os estúdios Warner Bros., a HBO e o Max.

David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, afirmou que o aditamento aproxima as duas empresas de criar uma potência global de narrativa. Do lado da Netflix, os co-CEOs Ted Sarandos e Greg Peters destacaram que o formato “all-cash” reforça o compromisso da empresa com o crescimento do setor e com a manutenção de um balanço patrimonial saudável. “Este acordo é fundamentalmente pró-consumidor e pró-criador”, defendeu Peters, reforçando que a aquisição ampliará significativamente a capacidade de produção original.

A manobra é vista pelo mercado como uma resposta direta à Paramount Skydance, que vinha tentando atravessar o negócio com uma oferta de US$ 30 por ação. A Paramount, liderada por David Ellison e apoiada por capital de fundos soberanos e de Larry Ellison (Oracle), chegou a entrar na justiça para exigir detalhes financeiros da fusão com a Netflix. Ao igualar a estrutura de pagamento em dinheiro e acelerar o processo, a Netflix tenta minar os argumentos da rival de que sua proposta seria superior em termos de liquidez e rapidez.

Apesar do otimismo das diretorias, o caminho ainda exige cautela. A conclusão do negócio, prevista para ocorrer entre 12 e 18 meses após a assinatura original, depende da separação da Discovery Global e do aval de órgãos reguladores nos Estados Unidos e na Europa. Caso o governo bloqueie a fusão por questões antitruste, a Netflix terá de pagar uma multa de rescisão de US$ 5,8 bilhões à Warner Bros. Discovery. Por outro lado, se a WBD desistir da união, a multa a ser paga à Netflix é de US$ 2,8 bilhões.