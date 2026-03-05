NBA no Prime Video: Confira os próximos jogos ao vivo

- Publicidade -

Para quem é fã de basquete, o Prime Video segue como o destino principal para acompanhar as grandes estrelas da NBA. Esta semana, o streaming da Amazon traz uma seleção de jogos que promete prender o torcedor no sofá, com destaque para franquias históricas como o Los Angeles Lakers, Golden State Warriors e o atual campeão Boston Celtics.

A rodada começa com tudo nesta quinta-feira (05/03). A partir das 21h, os holofotes se voltam para o duelo entre Golden State Warriors e Houston Rockets. Com a narração de Rômulo Mendonça e os comentários de Alana Ambrosio, o pré-jogo prepara o terreno para um confronto de estilos. Logo em seguida, na virada para a madrugada (23h55), é a vez de LeBron James e o Los Angeles Lakers enfrentarem o atual pesadelo da liga, o Denver Nuggets, sob o comando de Marcelo Gomes e Ricardo Bulgarelli.

Programação do fim de semana e início da próxima rodada

O ritmo não diminui nos dias seguintes. No sábado (07/03), o Prime Video traz um horário alternativo excelente para quem quer curtir o basquete à tarde: Orlando Magic x Minnesota Timberwolves às 17h. Já no domingo (08/03), a bola sobe para o clássico texano entre Houston Rockets e San Antonio Spurs, às 21h, com a experiente dupla Napoleão de Almeida e Janeth Arcain na cobertura.

Para abrir a próxima semana, a terça-feira (10/03) reserva mais uma rodada dupla imperdível. Às 21h, o Boston Celtics encara o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, em um teste de fogo para a jovem estrela. Fechando a noite, o Minnesota Timberwolves recebe o Los Angeles Lakers às 23h55, em um jogo que pode ser decisivo para as pretensões de pós-temporada de ambas as equipes.

Confira a agenda de transmissões:

Data Partida Pré-Jogo Jogo Equipe de Transmissão 05/03 (Qui) Warriors x Rockets 21h00 21h30 Rômulo Mendonça e Alana Ambrosio 05/03 (Qui) Lakers x Nuggets 23h30 23h55 Marcelo Gomes e Ricardo Bulgarelli 07/03 (Sáb) Magic x Timberwolves 16h30 17h00 Napoleão de Almeida e Janeth Arcain 08/03 (Dom) Rockets x Spurs 20h30 21h00 Napoleão de Almeida e Janeth Arcain 10/03 (Ter) Celtics x Spurs 20h30 21h00 Marcelo Gomes e Ricardo Bulgarelli 10/03 (Ter) Timberwolves x Lakers 23h30 23h55 Napoleão de Almeida e Alana Ambrosio