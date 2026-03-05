NBA no Prime Video: Confira os próximos jogos ao vivo

Para quem é fã de basquete, o Prime Video segue como o destino principal para acompanhar as grandes estrelas da NBA. Esta semana, o streaming da Amazon traz uma seleção de jogos que promete prender o torcedor no sofá, com destaque para franquias históricas como o Los Angeles Lakers, Golden State Warriors e o atual campeão Boston Celtics.
A rodada começa com tudo nesta quinta-feira (05/03). A partir das 21h, os holofotes se voltam para o duelo entre Golden State Warriors e Houston Rockets. Com a narração de Rômulo Mendonça e os comentários de Alana Ambrosio, o pré-jogo prepara o terreno para um confronto de estilos. Logo em seguida, na virada para a madrugada (23h55), é a vez de LeBron James e o Los Angeles Lakers enfrentarem o atual pesadelo da liga, o Denver Nuggets, sob o comando de Marcelo Gomes e Ricardo Bulgarelli.
Programação do fim de semana e início da próxima rodada
O ritmo não diminui nos dias seguintes. No sábado (07/03), o Prime Video traz um horário alternativo excelente para quem quer curtir o basquete à tarde: Orlando Magic x Minnesota Timberwolves às 17h. Já no domingo (08/03), a bola sobe para o clássico texano entre Houston Rockets e San Antonio Spurs, às 21h, com a experiente dupla Napoleão de Almeida e Janeth Arcain na cobertura.
Para abrir a próxima semana, a terça-feira (10/03) reserva mais uma rodada dupla imperdível. Às 21h, o Boston Celtics encara o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, em um teste de fogo para a jovem estrela. Fechando a noite, o Minnesota Timberwolves recebe o Los Angeles Lakers às 23h55, em um jogo que pode ser decisivo para as pretensões de pós-temporada de ambas as equipes.
Confira a agenda de transmissões:
|Data
|Partida
|Pré-Jogo
|Jogo
|Equipe de Transmissão
|05/03 (Qui)
|Warriors x Rockets
|21h00
|21h30
|Rômulo Mendonça e Alana Ambrosio
|05/03 (Qui)
|Lakers x Nuggets
|23h30
|23h55
|Marcelo Gomes e Ricardo Bulgarelli
|07/03 (Sáb)
|Magic x Timberwolves
|16h30
|17h00
|Napoleão de Almeida e Janeth Arcain
|08/03 (Dom)
|Rockets x Spurs
|20h30
|21h00
|Napoleão de Almeida e Janeth Arcain
|10/03 (Ter)
|Celtics x Spurs
|20h30
|21h00
|Marcelo Gomes e Ricardo Bulgarelli
|10/03 (Ter)
|Timberwolves x Lakers
|23h30
|23h55
|Napoleão de Almeida e Alana Ambrosio