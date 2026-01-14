Mundo: HBO Max amplia presença e chega a mais 8 países

A HBO Max, streaming da Warner Bros. Discovery, acaba de chegar a oito novos mercados: Itália, Alemanha, Áustria, Suíça, Luxemburgo, Liechtenstein, Israel e Grécia. Com a expansão, a plataforma passa a estar disponível em mais de 100 países e se aproxima da cobertura total na Europa, com Reino Unido e Irlanda previstos para receber o serviço até o fim de março.

- Publicidade -

No lançamento, a HBO Max pode ser acessada diretamente pelo aplicativo, em modelo direto ao consumidor, e também por meio de parcerias com operadoras e plataformas locais em cada país. Na Itália, Alemanha e Áustria, por exemplo, o serviço estará disponível como assinatura adicional dentro do Amazon Prime Video.

A estratégia também inclui ofertas em pacote com serviços de streaming locais. Na Alemanha, HBO Max e RTL+ serão reunidos em um bundle que dá acesso às duas plataformas por um único valor mensal, com previsão de modelo semelhante ser estendido em breve à Áustria.

- Publicidade -

Ainda na Alemanha, a waipu.tv integrará o catálogo do HBO Max em sua plataforma. Já na Itália, a TIM oferecerá o HBO Max para clientes TIMVISION, incorporando o streaming ao seu portfólio de entretenimento.

Na Suíça, a chegada acontece em parceria com as operadoras Sunrise e Swisscom, que passam a incluir o serviço em seus pacotes, enquanto em Israel os assinantes das operadoras Hot e Yes também terão acesso à plataforma.

- Publicidade -

Na Grécia, o HBO Max segue disponível por meio de uma parceria com a operadora Vodafone, iniciada em fevereiro de 2025, agora reforçada pelo novo posicionamento global da marca.