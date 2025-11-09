Mundo: Disney surpreende e ‘ressuscita’ canal após 5 anos

Uma notícia inesperada, mas que será realidade já a partir desta semana. A Disney decidiu “ressuscitar” o canal Disney Jr no mercado do Reino Unido, onde foi extinto em outubro de 2020. O canal, voltado ao público em idade pré-escolar, tem seu retorno confirmado na operadora Sky a partir de 13 de novembro.

A volta representa uma mudança na estratégia da Disney, que nos últimos anos tem focado exclusivamente em conteúdo infantil dentro do Disney+, migrando toda sua programação para o streaming em diversos países, incluindo o Brasil.

No Reino Unido, a saída da Disney Jr, junto com Disney Channel e Disney XD, refletiu a aposta da empresa no crescimento do serviço de streaming. A versão relançada da Disney Jr fará parte do pacote Sky Kids, que inclui outros canais como Nick Jr. e Cartoon Network.

Vale destacar que esse cenário contrasta fortemente com o mercado brasileiro. Enquanto na Europa, e em especial no Reino Unido, pode-se observar iniciativas como esta no serviço de TV por assinatura, no Brasil o segmento vive uma queda constante e acelerada. Nos últimos anos, a TV por assinatura tradicional vem perdendo assinantes de forma expressiva, resultado do crescimento do streaming, da mudança no comportamento do consumidor e da competição acirrada com plataformas digitais.

Neste contexto, não se espera que canais como Disney Jr ou mesmo Disney Channel retornem ao line-up da TV paga no Brasil, já que o modelo linear tradicional tem mostrado menos relevância no nosso mercado. A tendência é manter a presença do catálogo de conteúdos da Disney dentro do Disney+.