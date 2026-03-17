Mundo: de volta à TV paga, novo Disney Channel divulga programação

O que parecia improvável aconteceu: como você viu aqui, no Além da Tela, a Disney confirmou oficialmente que o Disney Channel retornará às telas na Espanha pouco mais de um ano após sua despedida. O movimento marca uma mudança de estratégia da companhia de Mickey Mouse, que passará a ocupar o sinal que atualmente pertence ao Disney Junior na televisão por assinatura.
O novo (velho) Disney Channel
Diferente da sua etapa anterior, onde operava na TV aberta espanhola (TDT), o canal agora será exclusivo da TV paga. A proposta é uma unificação: o Disney Junior será transformado no novo Disney Channel. Na prática, a grade contará com um bloco diário dedicado aos conteúdos pré-escolares (mantendo a oferta atual do ‘Junior’ por algumas horas) e o restante do dia será focado no perfil juvenil, similar aos primórdios do canal.
A lista de atrações confirmadas para a nova grade inclui sucessos conhecidos do público brasileiro, como:
- Bluey
- A Casa do Mickey Mouse
- Spidey e seus Amigos Espetaculares
- SuperKitties
- Miraculous: As Aventuras de Ladybug
- Phineas e Ferb
- Os Vizinhos Green
- Kiff
A data confirmada para a mudança é 1º de abril, disponível nas principais operadoras locais como Movistar Plus+, Vodafone TV e Orange TV.
E no Brasil? Por que o retorno é improvável
Embora a notícia acenda a esperança dos fãs nostálgicos, o cenário brasileiro é drasticamente diferente do europeu. Existem fatores cruciais que barram a volta do Disney Channel ao Brasil no curto prazo. Confira na nossa análise:
