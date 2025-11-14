back to top
Masterchef estreia temporada inédita com celebridades

O reality show culinário mais comentado do país, Masterchef Celebridades,  estreia uma nova temporada na próxima terça-feira, dia 18 de novembro, a partir das 22h20, na tela da Band. O programa será exibido também às sextas, a partir de 20h15, no canal Discovery Home & Health e no serviço de streaming HBO Max.

Pela primeira vez na história do talent show, após mais de uma década de sucesso, a nova versão reunirá 12 personalidades determinadas a mostrar que, assim como em suas respectivas áreas, elas também têm habilidades diante do fogão. A apresentadora Márcia Goldschmidt; a jornalista Rachel Sheherazade; os cantores Dodô, vocalista do Pixote, Gilmelândia e Valesca Popozuda; os atores Julianne Trevisol, Leonardo Miggiorin e Luciano Szafir; os sertanejos Hugo Alves e Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago; a ex-atleta e medalhista olímpica Maurren Maggi e o influenciador John Drops estão dispostos a encarar o que talvez seja o maior desafio de suas jornadas.

Cada concorrente brilha no que faz e compartilha a mesma paixão pela cozinha. No dia a dia, enfrentam críticas, fofocas, haters, multidões e a lente vigilante das câmeras, mas nada se compara ao que vem por aí.

Além da gastronomia e toda competitividade, essas figuras públicas se mostram de cara limpa e evidenciam que podem ser um MasterChef.

