O que estreia no Apple TV em março? Confira as novidades

Março chega movimentado ao streaming Apple TV, com lançamentos que misturam grandes estrelas, produções premiadas e finais de temporada. Entre os destaques estão a nova série de suspense “Mulheres Imperfeitas”, estrelada por Kerry Washington e Elisabeth Moss, e a aguardada quinta temporada de “For All Mankind”, um dos dramas mais elogiados da ‘maçã’.

O mês também marca o encerramento de duas produções intensas: “Sequestro”, com Idris Elba, e “Gotas Divinas”, vencedor do Emmy Internacional de Melhor Drama.

📅 4 de março — Final da 2ª temporada de “Sequestro”

A série de ação estrelada e produzida por Idris Elba chega ao fim da segunda temporada com um cenário explosivo: um trem do metrô em Berlim é tomado por reféns, enquanto Sam Nelson precisa agir sob pressão para evitar uma tragédia.

Criada por George Kay e Jim Field Smith, “Sequestro” consolidou-se como um dos thrillers mais comentados da plataforma. A primeira temporada completa segue disponível no Apple TV+.

📅 11 de março — Final da 2ª temporada de “Gotas Divinas”

O drama franco-japonês que conquistou o Emmy Internacional encerra sua nova temporada com mais um confronto entre Camille (Fleur Geffrier) e Issei (Tomohisa Yamashita).

Ambientada no competitivo universo dos vinhos finos, a série mistura herança familiar, rivalidade e mistério. A produção é inspirada no mangá best-seller “Drops of God” e se consolidou como um dos dramas internacionais mais sofisticados do catálogo do Apple TV+.

📅 18 de março — Estreia de “Mulheres Imperfeitas”

Uma amizade de décadas é colocada à prova após um crime devastador. É esse o ponto de partida de “Mulheres Imperfeitas”, nova série limitada baseada no livro de Araminta Hall.

Estrelada e produzida por Kerry Washington e Elisabeth Moss, ao lado de Kate Mara, a produção mergulha em segredos, culpa e traições sob a ótica de três mulheres que acreditavam se conhecer profundamente.

Criada por Annie Weisman, a série terá oito episódios, com lançamentos semanais até 29 de abril.

📅 20 de março — 2ª temporada de “Super Fofos – Aventura na Cidade”

Voltada ao público infantil e familiar, a série animada retorna com novas aventuras musicais. Produzida pela Nickelodeon Animation, a produção acompanha o trio Izzy, Zuri e Tate em missões cheias de amizade e cooperação.

A proposta é unir entretenimento e aprendizado em episódios no formato de mini-óperas, mantendo a tradição musical da franquia.

📅 27 de março — 5ª temporada de “For All Mankind”

Um dos grandes pilares do catálogo do Apple TV+ volta com novos episódios. Criada por Ronald D. Moore, a série imagina uma corrida espacial alternativa em que a União Soviética chegou primeiro à Lua — e os desdobramentos disso ao longo das décadas.

Na quinta temporada, anos após o roubo do asteroide Goldilocks, Marte se torna palco de tensões políticas crescentes entre a colônia de Happy Valley e a Terra.

O elenco conta com Joel Kinnaman, Toby Kebbell e Mireille Enos. A temporada terá 10 episódios, lançados semanalmente até o fim de maio.