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Claro tv+ App adiciona oito canais, incluindo Fuel TV

Operadora incorpora Fuel TV, Fonte TV, TV Novo Tempo e cinco emissoras do poder público à grade do serviço de streaming.

Por Ricardo Marques
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A Claro tv+ App expandiu sua grade com a adição de oito canais, em uma atualização que mistura esporte de ação, televisão cristã e todo o bloco de emissoras públicas do governo federal. A movimentação reforça o catálogo do serviço no momento em que a plataforma já contava com mais de 120 canais ao vivo e agora amplia ainda mais esse número.

Os novos canais disponíveis são: Fuel TV (VC 595), Fonte TV (VC 683), TV Novo Tempo (VC 684), TV Câmara (VC 3), Canal Gov (VC 5), TV Justiça (VC 6), Canal Educação (VC 8) e TV Senado (VC 10).

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A estrela comercial do lote é a Fuel TV. Com sede em Lisboa, a emissora opera há mais de 23 anos com distribuição em mais de 130 países e cobre modalidades como surf, skate, snowboard e BMX, com 24 horas de conteúdo que inclui eventos ao vivo, séries originais, documentários e filmes voltados ao universo dos esportes de ação.

A Fonte TV é uma emissora goiana de perfil familiar e religioso. Sediada em Goiânia, pertence ao Sistema Fonte de Comunicação, mantida pela Fundação Ministério Comunidade Cristã, e transmite para todo o Brasil via antena parabólica e pela internet. Já a TV Novo Tempo é o canal oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, uma das maiores emissoras cristãs do país em distribuição por satélite.

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A adição mais expressiva em volume é o conjunto de emissoras institucionais: TV Câmara, Canal Gov, TV Justiça, Canal Educação e TV Senado chegam de uma vez ao catálogo. O Canal Gov é um canal de televisão governamental brasileiro, de propriedade da Secretaria de Comunicação Social e operado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com foco em notícias e programas de interesse público, incluindo cobertura de eventos governamentais.

Você acompanha algum dos canais públicos federais regularmente, ou eles funcionam mais como “curiosidade de grade”? Conta nos comentários.

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