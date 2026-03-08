Libertadores Sub-20 a todo vapor: próximos jogos ao vivo na Pluto TV

A CONMEBOL Libertadores Sub-20 2026, torneio que reúne as maiores promessas do nosso continente, segue com força total no streaming Pluto TV. Com dois canais dedicados exclusivamente ao evento (Pluto TV Esportes e Pluto TV Esportes 2), o torcedor tem a garantia de acompanhar cada drible e cada gol das 22 partidas programadas.
Nesta segunda-feira, dia 9 de março, o clima esquenta com dois confrontos de peso que prometem agitar a tabela. Às 18h30, Independiente del Valle e Cerro Porteño medem forças em um duelo técnico, enquanto às 21h, é a vez de Peñarol e Caracas entrarem em campo.
Brasileiros em campo: Flamengo e Palmeiras buscam a classificação
A expectativa para o público brasileiro atinge o ápice entre terça e quarta-feira. O Flamengo, que busca o feito histórico do tricampeonato consecutivo, volta aos gramados nesta terça-feira (10/03), às 19h, para enfrentar o Bolívar. O time rubro-negro, que já mostrou sua força nas edições passadas, entra como o grande alvo a ser batido. No mesmo dia, a rodada começa cedo com Sporting Cristal e Olimpia, às 16h, garantindo uma tarde cheia de futebol para quem não quer perder nada.
Já o Palmeiras, que busca o título inédito após bater na trave no último ano, tem seu compromisso marcado para a quarta-feira (11/03), também às 19h, contra o tradicional Olimpia. Antes disso, às 16h, a bola rola para Estudiantes de Mérida e Independiente Medellín. Para o torcedor alviverde, o confronto é decisivo para consolidar a caminhada rumo às fases finais e manter vivo o sonho da revanche continental.
E tem mais bola rolando
A semana termina com mais decisões: na quinta-feira (12/03), o destaque fica para Always Ready e Defensor Sporting às 18h30. Na sexta (13/03), o Flamengo encerra sua participação na fase de grupos contra o Independiente Medellín às 21h, enquanto o Palmeiras define sua sorte no sábado (14/03) contra o Sporting Cristal, às 18h30.