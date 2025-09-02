Lady Night: Descubra quem são os convidados desta semana

Publicidade

A terceira semana da 9ª temporada de “Lady Night” no Multishow está cheia de convidados de peso, com Tatá Werneck recebendo galãs, atrizes renomadas e apresentadoras carismáticas. A atração é exibida de segunda a sexta-feira, às 22h30, no Multishow, e também está disponível no plano premium do Globoplay.

Ontem, para iniciar a semana, os atores Marcos Pasquim e Humberto Martins foram os convidados do sofá de Tatá. O episódio, que reuniu os galãs, foi marcado por histórias de suas carreiras na TV. Pasquim chegou a dizer que a experiência foi uma surpresa, confessando ter “feito e falado coisas que jamais fez em todos esses anos de carreira na TV”.

Nesta terça-feira, o público poderá conferir um episódio com as atrizes Alice Wegmann e Sheron Menezzes. Alice, que declarou sua admiração pela apresentadora, afirmou que Tatá “é, de fato, das mulheres mais inteligentes” que já conheceu. Já Sheron comentou que sua participação superou as expectativas, sendo “muito mais que divertido”.



A semana segue com a irreverência de Marcelo Serrado na quarta-feira (3), e o lado mais leve de Adriane Galisteu na quinta-feira (4). Para fechar, na sexta-feira (5), o sofá de Tatá recebe as amigas Bruna Marquezine e Sasha Meneghel para um episódio repleto de cumplicidade.