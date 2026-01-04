Jovem Pan chega à TV aberta em mais três cidades

O Grupo Jovem Pan inicia 2026 com a estreia de sua programação em TV aberta, inicialmente em três cidades. A partir do dia 7 de janeiro, os telespectadores poderão acompanhar 24 horas de jornalismo, esporte e entretenimento da emissora nos canais 19 (São Paulo-SP), 41 (Campinas-SP) e 19 (Santa Inês-MA).

A chegada da Jovem Pan à TV aberta do país ocorre em parceria com a Rede Mais Família, que pertence a Rinaldi Faria, ex-SBT, fundador da Rede Mais Família e criador do grupo Patati Patatá.

O movimento amplia o projeto iniciado em outubro de 2025, quando a Jovem Pan passou a ser exibida em canais da TV Cidade Verde, no Mato Grosso, alcançando Cuiabá e dezenas de cidades do estado.

Em Outubro deste ano, a Jovem Pan chega também a Cuiabá (MT), no canal aberto 12.1.

Além da TV aberta, a Jovem Pan News segue na TV por assinatura e canais FAST e YouTube. O Grupo Jovem Pan também reforçará a consolidação da Rede Jovem Pan de Rádio, com mais de 130 emissoras distribuídas em três verticais: Jovem Pan FM, Jovem Pan News e Classic Pan.