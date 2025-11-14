HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia desta semana (15/11)?

Feriado chegando… ops, feriado no sábado? Sim, mas os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para seus assinantes neste sábado, dia 15 de novembro, a partir das 22h.

Na HBO os assinantes conferem Uma Prova de Coragem. Michael Light e uma equipe de atletas competem no Adventure Racing World Championship. À medida que são levados ao limite da resistência, um cão chamado Arthur aparece e redefine o que realmente significa vitória, lealdade e amizade.

O premiado Ainda estou aqui é a grande estreia do Telecine Premium. No início da década de 1970, o Brasil enfrenta o endurecimento da ditadura militar. No Rio de Janeiro, a família Paiva, formada pelo casal Rubens e Eunice e seus cinco filhos, vive à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens é levado por militares à paisana e desaparece. Sua esposa é então obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos enquanto tenta descobrir a verdade sobre o destino do marido, uma busca que se estenderia por décadas.