Mais de 30 filmes vão sair da HBO Max em poucos dias; veja lista

Títulos da DC, sucessos como ‘Mulher-Maravilha’ e clássicos como ‘Jumanji’ estão entre os conteúdos que deixam a plataforma nos próximos dias

Por Guilherme Santos
A HBO Max começa o mês de março com uma nova leva de remoções no catálogo brasileiro. Diversos filmes deixam o streaming até 6 de março, incluindo produções da DC, sucessos recentes e clássicos que marcaram gerações. Entre os destaques estão ‘Mulher-Maravilha’, ‘Contágio’, ‘Sully: O Herói do Rio Hudson’ e várias animações do universo Liga da Justiça.

As saídas fazem parte da rotatividade comum de licenciamento dos estúdios e podem impactar principalmente fãs de super-heróis, já que boa parte das animações da DC será retirada no mesmo período.

Abaixo, confira os títulos que deixam a HBO Max no Brasil:

Filmes e animações que saem da HBO Max até 1º de março

  • Mulher-Maravilha
  • Contágio
  • Sully: O Herói do Rio Hudson
  • Um Dia de Fúria
  • Podres de Ricos
  • Invictus
  • Noite de Ano Novo
  • Batman: A Piada Mortal
  • Liga da Justiça: Ponto de Ignição (Flashpoint)
  • Natal em Família
  • Batman: A Máscara do Fantasma
  • Liga da Justiça: Guerra
  • Liga da Justiça: A Legião do Mal
  • Liga da Justiça Sombria: Guerra de Apokolips
  • Superman: Sem Limites
  • Liga da Justiça vs. Jovens Titãs
  • Lanterna Verde: Primeiro Voo
  • Lanterna Verde: Cavaleiros Esmeralda
  • Injustice
  • Os Jovens Titãs em Ação!
  • Lanterna Verde: Cuidado com Meu Poder
  • Scooby-Doo: Gostosuras ou Travessuras
  • Batman: O Longo Dia das Bruxas – Parte 1
  • Liga da Justiça x RWBY: Super-Heróis e Caçadores – Parte 1

Títulos que deixam a HBO Max ainda em março

  • Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice – sai em 6 de março
  • Coringa: Delírio a Dois – sai em 13 de março

A lista pode sofrer alterações sem aviso prévio, já que contratos de licenciamento variam conforme região e período, e ainda podem ser renovados. Para quem estava adiando aquela maratona de animações da DC ou pretendia rever clássicos como ‘Mulher-Maravilha’, o momento é agora.

Vale ficar atento: se o filme está na sua lista, talvez seja a última chance de assistir antes da remoção.

