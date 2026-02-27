Mais de 30 filmes vão sair da HBO Max em poucos dias; veja lista

A HBO Max começa o mês de março com uma nova leva de remoções no catálogo brasileiro. Diversos filmes deixam o streaming até 6 de março, incluindo produções da DC, sucessos recentes e clássicos que marcaram gerações. Entre os destaques estão ‘Mulher-Maravilha’, ‘Contágio’, ‘Sully: O Herói do Rio Hudson’ e várias animações do universo Liga da Justiça.
As saídas fazem parte da rotatividade comum de licenciamento dos estúdios e podem impactar principalmente fãs de super-heróis, já que boa parte das animações da DC será retirada no mesmo período.
Abaixo, confira os títulos que deixam a HBO Max no Brasil:
Filmes e animações que saem da HBO Max até 1º de março
- Mulher-Maravilha
- Contágio
- Sully: O Herói do Rio Hudson
- Um Dia de Fúria
- Podres de Ricos
- Invictus
- Noite de Ano Novo
- Batman: A Piada Mortal
- Liga da Justiça: Ponto de Ignição (Flashpoint)
- Natal em Família
- Batman: A Máscara do Fantasma
- Liga da Justiça: Guerra
- Liga da Justiça: A Legião do Mal
- Liga da Justiça Sombria: Guerra de Apokolips
- Superman: Sem Limites
- Liga da Justiça vs. Jovens Titãs
- Lanterna Verde: Primeiro Voo
- Lanterna Verde: Cavaleiros Esmeralda
- Injustice
- Os Jovens Titãs em Ação!
- Lanterna Verde: Cuidado com Meu Poder
- Scooby-Doo: Gostosuras ou Travessuras
- Batman: O Longo Dia das Bruxas – Parte 1
- Liga da Justiça x RWBY: Super-Heróis e Caçadores – Parte 1
Títulos que deixam a HBO Max ainda em março
- Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice – sai em 6 de março
- Coringa: Delírio a Dois – sai em 13 de março
A lista pode sofrer alterações sem aviso prévio, já que contratos de licenciamento variam conforme região e período, e ainda podem ser renovados. Para quem estava adiando aquela maratona de animações da DC ou pretendia rever clássicos como ‘Mulher-Maravilha’, o momento é agora.
Vale ficar atento: se o filme está na sua lista, talvez seja a última chance de assistir antes da remoção.