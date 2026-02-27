Mais de 30 filmes vão sair da HBO Max em poucos dias; veja lista

- Publicidade -

A HBO Max começa o mês de março com uma nova leva de remoções no catálogo brasileiro. Diversos filmes deixam o streaming até 6 de março, incluindo produções da DC, sucessos recentes e clássicos que marcaram gerações. Entre os destaques estão ‘Mulher-Maravilha’, ‘Contágio’, ‘Sully: O Herói do Rio Hudson’ e várias animações do universo Liga da Justiça.

As saídas fazem parte da rotatividade comum de licenciamento dos estúdios e podem impactar principalmente fãs de super-heróis, já que boa parte das animações da DC será retirada no mesmo período.

Abaixo, confira os títulos que deixam a HBO Max no Brasil:

Filmes e animações que saem da HBO Max até 1º de março

Mulher-Maravilha

Contágio

Sully: O Herói do Rio Hudson

Um Dia de Fúria

Podres de Ricos

Invictus

Noite de Ano Novo

Batman: A Piada Mortal

Liga da Justiça: Ponto de Ignição (Flashpoint)

Natal em Família

Batman: A Máscara do Fantasma

Liga da Justiça: Guerra

Liga da Justiça: A Legião do Mal

Liga da Justiça Sombria: Guerra de Apokolips

Superman: Sem Limites

Liga da Justiça vs. Jovens Titãs

Lanterna Verde: Primeiro Voo

Lanterna Verde: Cavaleiros Esmeralda

Injustice

Os Jovens Titãs em Ação!

Lanterna Verde: Cuidado com Meu Poder

Scooby-Doo: Gostosuras ou Travessuras

Batman: O Longo Dia das Bruxas – Parte 1

Liga da Justiça x RWBY: Super-Heróis e Caçadores – Parte 1

Títulos que deixam a HBO Max ainda em março

Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice – sai em 6 de março

– sai em 6 de março Coringa: Delírio a Dois – sai em 13 de março

A lista pode sofrer alterações sem aviso prévio, já que contratos de licenciamento variam conforme região e período, e ainda podem ser renovados. Para quem estava adiando aquela maratona de animações da DC ou pretendia rever clássicos como ‘Mulher-Maravilha’, o momento é agora.

Vale ficar atento: se o filme está na sua lista, talvez seja a última chance de assistir antes da remoção.