HBO Max chega ao Reino Unido e tira catálogo histórico da Sky

A Warner Bros. Discovery finalmente definiu o capítulo final de sua expansão europeia. No dia 26 de março, a HBO Max será lançada oficialmente no Reino Unido e na Irlanda, encerrando um hiato de anos em que suas produções eram distribuídas quase exclusivamente pela Sky Atlantic. O movimento é estratégico: pela primeira vez, os britânicos terão acesso direto a todo o ecossistema da marca — incluindo HBO, Warner Bros., DC Studios e Max Originals — em um único lugar.

O lançamento não é apenas sobre séries e filmes; ele marca a fusão definitiva com o esporte. A HBO Max será a nova casa do TNT Sports no Reino Unido, absorvendo o conteúdo que hoje reside no Discovery+. Isso significa que, além de Succession e Game of Thrones, os assinantes terão acesso a jogos da Premier League, UEFA Champions League e UFC dentro da mesma interface.

Harry Potter, DC e Cinema de Prestígio

A plataforma já chega com um catálogo “pé na porta”. Entre os destaques estão:

Exclusividade Total: Todas as temporadas de Euphoria (preparando o terreno para a 3ª temporada em abril) e a estreia completa de The Pitt .

Futuros Blockbusters: A aguardada série de Harry Potter e a produção da DC Studios, Lanterns (Lanterna Verde), prevista para o verão de 2026.

Cinema: Títulos indicados ao Oscar como One Battle After Another e Sinners, além de sucessos como Duna: Parte Um e Superman.

Preços e Estratégia de Mercado

Para brigar com Netflix e Disney+, a Warner apostou em uma política de preços agressiva. O plano Basic com Anúncios custará apenas £4.99, enquanto o plano Premium, com suporte a 4K UHD e Dolby Atmos, sairá por £14.99.

JB Perrette, CEO de Streaming Global da WBD, destacou que o lançamento une as marcas da companhia “em um só lugar” pela primeira vez nesses mercados. A transição é um golpe duro para parceiros antigos, mas a Sky continuará como parceira de distribuição, integrando a HBO Max em sua interface, assim como acontece com o Prime Video.

A pré-venda e o registro nas lojas de aplicativos começam em 12 de março. Com essa estreia, a HBO Max completa seu mapa na Europa, posicionando-se como o destino definitivo para quem busca o “padrão ouro” da TV americana somado à emoção do esporte de elite.

Planos HBO Max no Reino Unido (Lançamento: 26/03)

Plano Preço Mensal Benefícios Basic com anúncios £4.99 HD, Acesso total com publicidade Standard com anúncios £5.99 HD, 2 telas simultâneas, downloads limitados Standard £9.99 HD, 2 telas simultâneas, downloads limitados Premium £14.99 4K UHD, Dolby Atmos, 4 telas simultâneas TNT Sports + £30.99 Premier League, Champions e mais