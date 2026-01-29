Kantar compara audiência entre Youtube e TV tradicional, irritando o Google

- Publicidade -

A queda de braço entre o Google e os órgãos de medição de audiência tradicionais ganhou contornos dramáticos. Após enviar uma notificação judicial de “cease and desist” (cessar e desistir), a gigante de tecnologia conseguiu paralisar o serviço da Barb e da Kantar Media que comparava canais do YouTube com emissoras de TV e plataformas de streaming sob a mesma metodologia.

O ponto central da disputa, revelado agora em detalhes, envolve o uso das APIs (Interface de Programação de Aplicação) do YouTube. A Kantar Media utilizava uma tecnologia de reconhecimento automático de conteúdo por áudio (audio-matching) para identificar quais dos 200 principais canais do YouTube os membros do painel da Barb estavam assistindo em suas Smart TVs. O Google alega que esse monitoramento viola seus termos de serviço e as políticas de proteção aos direitos dos criadores de conteúdo.

O “teto de vidro” dos grandes YouTubers

Fontes próximas ao caso indicam que o Google não aceita que a metodologia da Barb — baseada em painéis de audiência com medidores físicos nas casas — seja representativa para sua plataforma. No entanto, o mercado publicitário vê o bloqueio como uma reação aos números “tímidos” expostos no lançamento do serviço:

Peppa Pig: Mesmo sendo o maior canal no YouTube via TV, alcançou apenas 1,2% do público disponível.

MrBeast: Fenômeno mundial, atraiu apenas 0,5% da audiência (319 mil pessoas) na semana medida.

Esses números contrastam fortemente com o alcance de massa dos canais de TV lineares, sugerindo que, embora o YouTube domine o mobile, ele ainda é um “jogador menor” quando a disputa é pela atenção qualificada na sala de estar.

O posicionamento do YouTube

Em nota, o YouTube defendeu a medida, afirmando que possui um “longo histórico de fornecer acesso a terceiros para pesquisa“, mas que todos devem respeitar as políticas da plataforma. “Quando qualquer ação não adere aos nossos termos, o YouTube deve agir de forma consistente para proteger seu ecossistema, incluindo os direitos dos criadores“, declarou a empresa.

A suspensão ocorre no momento em que órgãos reguladores, como o Ofcom no Reino Unido, aumentam o escrutínio sobre as plataformas de internet para avaliar se as regras atuais de mídia ainda são eficazes. A interrupção do serviço da Kantar deixa o mercado publicitário “no escuro” sobre como comparar o investimento em canais de TV com o investimento em influenciadores digitais utilizando uma régua única e independente.

No Brasil, a Kantar IBOPE Media utiliza tecnologias semelhantes, e o desfecho desta disputa em solo britânico pode criar um precedente global sobre até onde as Big Techs podem impedir que empresas de medição auditem seus números de audiência.