Ge TV: nasce o novo canal esportivo da Globo

A Globo anunciou oficialmente o lançamento da Ge TV, seu novo canal digital gratuito dedicado ao entretenimento esportivo, que estreia no dia 4 de Setembro. A nova marca do grupo promete competir diretamente com a CazéTV, que já conta com milhões de seguidores e transmite grandes eventos desportivos via YouTube.

A Ge TV começa com a transmissão ao vivo do jogo Brasil x Chile, direto do Maracanã, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Segundo a Globo, o novo canalchega para reunir o melhor dos direitos esportivos da emissora, promovendo eventos ao vivo com linguagem descontraída, inovadora e conectada ao público digital.

Lançamento e Equipe

A estreia acontece em grande estilo, com Fred Bruno e Mariana Spinelli à frente da transmissão, Jorge Iggor na narração e um time de comentaristas formado por Bruno Formiga, Luana Maluf e Andre Balada. Sofia Miranda e Jordana Araújo acompanham os detalhes diretamente da beira do campo, garantindo a cobertura completa do evento esportivo.

Novos Formatos

O canal Ge TV traz uma proposta multiplataforma e interativa, com pré e pós-jogo, lives, resenhas, melhores momentos, mesacasts e programas de entretenimento esportivo. Na versão linear, agora disponível 24 horas por dia substituindo o GE Fast, o canal ainda exibe conteúdos de acervo e oferece acesso a jogos do Brasileirão Série A, Libertadores, Copa do Brasil, NFL, Liga das Nações de Vôlei, WSL, entre outros grandes eventos.

Onde Assistir a Ge TV

A Ge TV já pode ser acessada gratuitamente pelo Globoplay (substituindo o GE Fast), pelo YouTube (no lugar do canal GE), Samsung TV Plus, Claro tv+ e no portal ge.globo. Em setembro, o canal estará também disponível na LG e TCL Channel, além de ter atuação exclusiva no Instagram e TikTok.