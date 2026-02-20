Fim de uma era: Sky News Australia muda de nome e anuncia sede futurista

- Publicidade -

Um dos pilares do jornalismo da Oceania está de cara nova. Ao completar exatamente três décadas de história, a Sky News Australia anunciou uma transformação radical em sua identidade. O canal, que foi o primeiro a transmitir notícias 24 horas por dia no país em 1996, passará a se chamar oficialmente News24 ainda este ano.

A mudança de nome não é apenas estética. Segundo a emissora, a marca News24 reflete a evolução de um canal de televisão linear tradicional para uma empresa de notícias multiplataforma com “ambições globais” e um público internacional em franca expansão. Sob a liderança contínua de Lachlan Murdoch (Presidente Global da News Corp), a rede busca consolidar sua influência além das fronteiras australianas.

Nova Sede e Tecnologia de Ponta

Para acompanhar o novo nome, a rede também se mudou para uma sede de transmissões de última geração em Sydney. O complexo foi projetado para integrar as equipes digitais e de TV, otimizando o alcance da marca que já atinge cerca de 11,3 milhões de australianos todos os meses.

O que muda para o telespectador?

Embora o visual mude, a empresa garante que a essência da programação — conhecida por suas opiniões fortes e análises contundentes — permanecerá intacta.

Identidade Visual : Um novo pacote gráfico será lançado nos próximos meses.

: Um novo pacote gráfico será lançado nos próximos meses. Ecossistema Digital : O lançamento de um novo site dedicado e um aplicativo totalmente reformulado.

: O lançamento de um novo site dedicado e um aplicativo totalmente reformulado. Conteúdo: A promessa de manter o time de comentaristas favoritos do público e a cobertura de “breaking news” em tempo real.

“A News24 continuará a ser o lugar onde a notícia não é apenas analisada, mas onde ela começa”, afirmou a companhia em nota oficial. O rebranding encerra o ciclo de 30 anos da marca “Sky” na região, alinhando a operação australiana aos planos de digitalização total do império de mídia dos Murdoch.