Fevereiro na HBO Max tem ‘Chaves’, ‘Rivalidade Ardente’ e mais novidades

Fevereiro chega com uma programação cheia de novidades na HBO Max. Produções latino-americanas, séries internacionais, realities consagrados, filmes recentes e conteúdo infantil estreiam no streaming, com títulos aguardados e novas temporadas.
Entre os principais destaques está Dona Beja, novela Max Original que já está disponível na plataforma. Inspirada na trajetória de Ana Jacinta de São José, uma das figuras mais emblemáticas da história de Minas Gerais, a produção revisita a personagem sob um olhar contemporâneo, com discussões sobre liberdade, protagonismo feminino e desigualdade social. A trama coloca Beja no centro de conflitos políticos, afetivos e morais em uma sociedade marcada por rigidez e opressão. O elenco reúne nomes como Grazi Massafera, David Júnior, Bianca Bin, Deborah Evelyn, Erika Januza e Otavio Muller.
Fevereiro também marca o retorno de Como Água para Chocolate, que estreia sua segunda temporada no dia 15. A história retoma os acontecimentos poucos dias após o fim do primeiro ano e aprofunda os dilemas de Tita, dividida entre novas possibilidades de futuro e uma paixão que desafia tradições familiares e mandatos sociais.
Entre as novas séries, a aguardada Rivalidade Ardente chega no dia 13 de fevereiro com uma trama que mistura esporte, romance e autodescoberta. A história acompanha dois astros do hóquei profissional unidos por uma rivalidade intensa e uma relação que se transforma ao longo de anos de competição.
O mês reserva espaço ainda para filmes de gêneros variados. Olho por Olho, que estreia em 13 de fevereiro, aposta no terror psicológico ao acompanhar uma jovem perseguida por uma força sobrenatural após um episódio de violência. Já no dia 27 chega Sisu: Estrada da Vingança, continuação do filme de ação ambientado no pós-guerra, em que um homem tenta reconstruir sua vida enquanto é arrastado para uma caçada brutal.
A quinta temporada de Pesadelo na Cozinha estreia em 20 de fevereiro. Desta vez, o reality percorre restaurantes de quatro estados brasileiros. Ao longo de 12 episódios, Érick Jacquin volta a enfrentar cozinhas em crise, problemas estruturais e equipes desorganizadas, mantendo o tom direto e o formato que transformaram o programa em um dos mais populares do gênero no país.
Para o público infantil, a plataforma disponibiliza a nova temporada de O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball, que já está no catálogo e mantém a mistura de estilos visuais e humor que transformaram a animação em um sucesso entre crianças e adultos.
Além do entretenimento sob demanda, fevereiro conta com mais esportes ao vivo, incluindo jogos decisivos dos playoffs da Champions League e rodadas do Paulistão 2026.
Estreias da HBO Max em fevereiro
Já disponíveis
- Dona Beja – Novela Max Original
- O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball, Temporada 2 – Série animada
1 a 15 de fevereiro
- Paulistão 2026 – Rodadas 6, 7 e 8 (ao vivo)
3 de fevereiro
- Pesca Mortal, Temporada 21 – Entretenimento não roteirizado
4 de fevereiro
- Operação Fronteira, Temporada 5 – Entretenimento não roteirizado
- Chapolin Colorado, Temporada 3 – Série
6 de fevereiro
- A Garota da Vez – Filme
8 de fevereiro
- 90 Dias para Casar: Felizes para Sempre?, Temporada 9 – Entretenimento não roteirizado
9 de fevereiro
- The Golden Boy: Oscar de la Hoya, Temporada 3 – Novela
- Looney Tunes: Simplificando os Esportes, Temporada 2 – Conteúdo infantil
10 de fevereiro
- Quem Contratou o Assassino? – Docusérie
11 de fevereiro
- 4 Mulheres e 1 Marido, Temporada 13 – Entretenimento não roteirizado
- Chapolin Colorado, Temporada 4 – Série
13 de fevereiro
- Rivalidade Ardente – Série
- Vizinhos – Docusérie HBO Original
- Olho por Olho – Filme
- Feras no Jardim – Filme
- Férias Forçadas – Filme
- Esquece Isso, Temporada 3 – Animação adulta
15 de fevereiro
- Como Água para Chocolate, Temporada 2 – Série HBO Original
- Last Week Tonight with John Oliver, Temporada 13 – Série
16 de fevereiro
- Batwheels, Temporada 3 – Conteúdo infantil
17 e 18 de fevereiro
- Champions League Playoffs – Jogos de ida (ao vivo)
18 de fevereiro
- Chaves, Temporadas 1 e 2 – Série
- Chapolin Colorado, Temporada 5 – Série
19 de fevereiro
- Memória de um Assassino – Série
- Assassinato na Cidade da Bola de Espelhos – Documentário
20 de fevereiro
- Pesadelo na Cozinha, Temporada 5 – Reality show
- Portobello – Série HBO Original
- Banksters – Série
- Entrevista com o Demônio – Filme
- Na Pele de um Assassino – Docusérie
- Surviving the Jehovah’s Witnesses – Documentário
22 de fevereiro
- Largados e Pelados: Espanha – Entretenimento não roteirizado
23 de fevereiro
- Talking Tom Heroes: Amigos com Superpoderes – Conteúdo infantil
24 e 25 de fevereiro
- Champions League Playoffs – Jogos de volta (esportes ao vivo)
25 de fevereiro
- Chaves, Temporada 3 – Série
- Chapolin Colorado, Temporada 6 – Série
- Mulheres Desaparecidas do Alasca – Docusérie
27 de fevereiro
- Sisu: Estrada da Vingança – Filme
- Párvulos: Filhos do Apocalipse – Filme