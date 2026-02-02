Fevereiro na HBO Max tem ‘Chaves’, ‘Rivalidade Ardente’ e mais novidades

- Publicidade -

Fevereiro chega com uma programação cheia de novidades na HBO Max. Produções latino-americanas, séries internacionais, realities consagrados, filmes recentes e conteúdo infantil estreiam no streaming, com títulos aguardados e novas temporadas.

Entre os principais destaques está Dona Beja, novela Max Original que já está disponível na plataforma. Inspirada na trajetória de Ana Jacinta de São José, uma das figuras mais emblemáticas da história de Minas Gerais, a produção revisita a personagem sob um olhar contemporâneo, com discussões sobre liberdade, protagonismo feminino e desigualdade social. A trama coloca Beja no centro de conflitos políticos, afetivos e morais em uma sociedade marcada por rigidez e opressão. O elenco reúne nomes como Grazi Massafera, David Júnior, Bianca Bin, Deborah Evelyn, Erika Januza e Otavio Muller.

Fevereiro também marca o retorno de Como Água para Chocolate, que estreia sua segunda temporada no dia 15. A história retoma os acontecimentos poucos dias após o fim do primeiro ano e aprofunda os dilemas de Tita, dividida entre novas possibilidades de futuro e uma paixão que desafia tradições familiares e mandatos sociais.

Entre as novas séries, a aguardada Rivalidade Ardente chega no dia 13 de fevereiro com uma trama que mistura esporte, romance e autodescoberta. A história acompanha dois astros do hóquei profissional unidos por uma rivalidade intensa e uma relação que se transforma ao longo de anos de competição.

O mês reserva espaço ainda para filmes de gêneros variados. Olho por Olho, que estreia em 13 de fevereiro, aposta no terror psicológico ao acompanhar uma jovem perseguida por uma força sobrenatural após um episódio de violência. Já no dia 27 chega Sisu: Estrada da Vingança, continuação do filme de ação ambientado no pós-guerra, em que um homem tenta reconstruir sua vida enquanto é arrastado para uma caçada brutal.

A quinta temporada de Pesadelo na Cozinha estreia em 20 de fevereiro. Desta vez, o reality percorre restaurantes de quatro estados brasileiros. Ao longo de 12 episódios, Érick Jacquin volta a enfrentar cozinhas em crise, problemas estruturais e equipes desorganizadas, mantendo o tom direto e o formato que transformaram o programa em um dos mais populares do gênero no país.

Para o público infantil, a plataforma disponibiliza a nova temporada de O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball, que já está no catálogo e mantém a mistura de estilos visuais e humor que transformaram a animação em um sucesso entre crianças e adultos.

Além do entretenimento sob demanda, fevereiro conta com mais esportes ao vivo, incluindo jogos decisivos dos playoffs da Champions League e rodadas do Paulistão 2026.

Estreias da HBO Max em fevereiro

Já disponíveis

Dona Beja – Novela Max Original

– Novela Max Original O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball, Temporada 2 – Série animada

1 a 15 de fevereiro

Paulistão 2026 – Rodadas 6, 7 e 8 (ao vivo)

3 de fevereiro

Pesca Mortal, Temporada 21 – Entretenimento não roteirizado

4 de fevereiro

Operação Fronteira , Temporada 5 – Entretenimento não roteirizado

, Temporada 5 – Entretenimento não roteirizado Chapolin Colorado, Temporada 3 – Série

6 de fevereiro

A Garota da Vez – Filme

8 de fevereiro

90 Dias para Casar: Felizes para Sempre?, Temporada 9 – Entretenimento não roteirizado

9 de fevereiro

The Golden Boy: Oscar de la Hoya , Temporada 3 – Novela

, Temporada 3 – Novela Looney Tunes: Simplificando os Esportes, Temporada 2 – Conteúdo infantil

10 de fevereiro

Quem Contratou o Assassino? – Docusérie

11 de fevereiro

4 Mulheres e 1 Marido , Temporada 13 – Entretenimento não roteirizado

, Temporada 13 – Entretenimento não roteirizado Chapolin Colorado, Temporada 4 – Série

13 de fevereiro

Rivalidade Ardente – Série

– Série Vizinhos – Docusérie HBO Original

– Docusérie HBO Original Olho por Olho – Filme

– Filme Feras no Jardim – Filme

– Filme Férias Forçadas – Filme

– Filme Esquece Isso, Temporada 3 – Animação adulta

15 de fevereiro

Como Água para Chocolate , Temporada 2 – Série HBO Original

, Temporada 2 – Série HBO Original Last Week Tonight with John Oliver, Temporada 13 – Série

16 de fevereiro

Batwheels, Temporada 3 – Conteúdo infantil

17 e 18 de fevereiro

Champions League Playoffs – Jogos de ida (ao vivo)

18 de fevereiro

Chaves , Temporadas 1 e 2 – Série

, Temporadas 1 e 2 – Série Chapolin Colorado, Temporada 5 – Série

19 de fevereiro

Memória de um Assassino – Série

– Série Assassinato na Cidade da Bola de Espelhos – Documentário

20 de fevereiro

Pesadelo na Cozinha , Temporada 5 – Reality show

, Temporada 5 – Reality show Portobello – Série HBO Original

– Série HBO Original Banksters – Série

– Série Entrevista com o Demônio – Filme

– Filme Na Pele de um Assassino – Docusérie

– Docusérie Surviving the Jehovah’s Witnesses – Documentário

22 de fevereiro

Largados e Pelados: Espanha – Entretenimento não roteirizado

23 de fevereiro

Talking Tom Heroes: Amigos com Superpoderes – Conteúdo infantil

24 e 25 de fevereiro

Champions League Playoffs – Jogos de volta (esportes ao vivo)

25 de fevereiro

Chaves , Temporada 3 – Série

, Temporada 3 – Série Chapolin Colorado , Temporada 6 – Série

, Temporada 6 – Série Mulheres Desaparecidas do Alasca – Docusérie

27 de fevereiro

Sisu: Estrada da Vingança – Filme

– Filme Párvulos: Filhos do Apocalipse – Filme