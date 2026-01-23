“Falando a Real” retorna para 3ª temporada na Apple TV

- Publicidade -

Os fãs de uma das comédias mais aclamadas da atualidade já podem marcar no calendário. Nesta quarta-feira, 28 de janeiro, a Apple TV estreia a terceira temporada de “Falando a Real” (Shrinking). A série, que se tornou um fenômeno de crítica por equilibrar luto e humor de forma brilhante, retorna com 11 episódios inéditos e um elenco de estrelas liderado pelo indicado ao Emmy Jason Segel e pelo ícone Harrison Ford.

Criada pela mesma equipe vencedora do Emmy por Ted Lasso — Bill Lawrence e Brett Goldstein —, ao lado do próprio Segel, a produção continua a acompanhar a jornada de Jimmy (Segel). O terapeuta, que decidiu ignorar toda a sua ética profissional para dizer aos pacientes exatamente o que pensa, agora colhe as consequências (boas e ruins) de suas interferências diretas na vida alheia, enquanto lida com sua própria recuperação emocional.

O grande destaque deste novo ano é o reforço de peso no elenco de convidados. A terceira temporada contará com a participação especial do multipremiado Michael J. Fox (De Volta para o Futuro) e de Jeff Daniels (The Newsroom). Eles se juntam a rostos já conhecidos do público, como Cobie Smulders (How I Met Your Mother), Damon Wayans Jr. e o próprio cocriador Brett Goldstein, que volta a aparecer à frente das câmeras.

O modelo de lançamento seguirá o padrão de sucesso da Apple: a estreia acontece com um episódio de uma hora no dia 28, seguido de episódios semanais todas as quartas-feiras, com o encerramento da temporada previsto para o dia 8 de abril. A série é uma produção da Warner Bros. Television, mantendo a parceria vitoriosa que já rendeu sucessos como Ted Lasso e a recém-renovada Bad Monkey.

- Publicidade -

Com um elenco fixo que inclui Jessica Williams, Christa Miller e Michael Urie, “Falando a Real” reafirma a estratégia da Apple TV+ de investir em conteúdos de “conforto” com alta qualidade de roteiro (comfort TV). Para Jason Segel, 2026 promete ser um ano agitado na plataforma, já que o ator também assina o roteiro e protagoniza o novo filme original do streaming, intitulado Sponsor.